Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Apresentadora relembrou momentos com o comunicador e destacou a sua importância na carreira dela e de outros artistas durante homenagem póstuma

A apresentadora e cantora Mara Maravilha compartilhou, em entrevista à CNN Brasil, memórias afetivas sobre Silvio Santos, falecido nesse sábado (17). Entre as revelações, Mara confirmou que seu nome artístico foi uma criação do icônico comunicador.

“Foi ele que falou para mim: você é maravilha, você é extraordinária”, relembrou a artista, evidenciando o impacto que Silvio teve em sua carreira. Mara enfatizou que prefere se referir a Silvio no presente, considerando-o “eterno” e destacando sua capacidade de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas.

O legado de Silvio Santos na comunicação brasileira

Mara Maravilha ressaltou a importância de Silvio Santos não apenas para sua carreira, mas para todo o cenário da comunicação no Brasil. “Esse é o nosso eterno Silvio Santos, a pessoa que faz a gente acreditar na gente”, afirmou.

A apresentadora também compartilhou como Silvio Santos tinha o dom de valorizar os talentos ao seu redor: “O Silvio, ele sendo o maior da comunicação, quando estávamos com ele, quando a gente tinha uma oportunidade dele, ele colocava o papel de protagonismo para a gente”.

Essa característica, segundo Mara, é o que torna Silvio Santos tão significativo para artistas, jornalistas e comunicadores, bem como para o país como um todo. ‘É o filho de honra do Brasil, Silvio Santos’, declarou emocionada.

Ao refletir sobre a personalidade do apresentador, Mara destacou sua humildade: “Ele nunca se colocava como mais importante do que a gente”. A artista concluiu a entrevista afirmando que guardará vivos dentro de si muitos momentos compartilhados com Silvio Santos, em uma demonstração clara do legado duradouro deixado pelo comunicador.

Mara Maravilha recorda Silvio Santos: "Foi ele quem me deu o nome artístico"

