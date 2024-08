Brasil Ministros do Supremo prestam homenagens a Silvio Santos: “Maior apresentador da história”

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

O dono do SBT morreu aos 93 anos no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início do mês Foto: Alan Santos/PR Alan Santos/PR Foto: Alan Santos/PR

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) também endossaram o grupo de autoridades que prestaram homenagens a Silvio Santos neste sábado (17). O dono do SBT morreu aos 93 anos no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início do mês.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou que o empresário era um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele desejou sentimentos aos familiares e afirmou que Silvio deixará sua marca na comunicação brasileira.

“Silvio Santos tem uma história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país. Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os funcionários do SBT.”

Alexandre de Moraes

“O Brasil perde o maior apresentador e comunicador de sua história: Senor Abravanel, nosso Silvio Santos. Trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar – geração após geração – com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade. Meus sentimentos a toda sua família, na certeza de que seu legado de trabalho e alegria será eterno.”

Gilmar Mendes

“Manifesto pesar pelo falecimento de Silvio Santos. Gênio da comunicação, Senor Abravanel representa uma marco na história da televisão brasileira. Seu talento e carisma permanecerão para sempre entre nós. Meus sentimentos aos familiares”.

Dias Toffoli

“Silvio Santos foi o maior comunicador da história do Brasil. Seu carisma inigualável, sua alegria e bom humor contagiantes e seu talento para entreter tocaram a vida de milhões de brasileiros ao longo de décadas. Faz parte da história do Brasil como poucos. Seu programa foi mundialmente reconhecido no Livro dos Recordes como o programa, com o mesmo apresentador, de maior durabilidade na televisão mundial. Sílvio sempre trouxe aos lares brasileiros uma mensagem de otimismo, diversão e amor à vida. Neste momento de tristeza, expresso minha solidariedade à família Sílvio Santos, a quem tive a oportunidade de conhecer, à família do SBT e a todos os amigos. Que Deus o tenha.”

Luiz Fux

“Silvio Santos, por meio de sua comunicação televisiva, fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo. Coincidentemente, na época em que era camelô, mantinha amizade com meu saudoso pai, a quem se junta nessa finitude da sua vida dedicada às famílias e ao Brasil. Recentemente conversei com Silvio ao telefone e ficamos de marcar um jantar. Infelizmente não deu tempo. Por agora, avisem aos céus: Silvio Santos vem aí!”.

