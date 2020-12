Celebridades Mara Maravilha se compara a Maisa: “Estava no meu auge e pedi para sair da TV”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Mara Maravilha participou de uma live no Instagram e falou sobre a decisão de se afastar da TV no início da década de 1990. “Estou na memória afetiva da galera especialmente pelo Show Maravilha. Lembram das maravilhas, das borboletinhas, das bananas e do solzinho que ficavam comigo no palco… Tive uma história parecida com a Maisa: quando estava no meu auge e pedi para sair da TV. Foi um momento em que não tinha vontade de estar na TV”, lembra.

Aos 52 anos de idade, ela lembrou do período em que chegou a trabalhar como apresentadora na Argentina, após encerrar seu programa infantil no SBT. Na época, Mara buscou uma maior religiosidade e seu foco era levar louvores ao público. Após um período que passou longe da mídia, ela se reaproximou da TV quando aceitou o convite para participar do reality show A Fazenda 8, em 2015.

“Não ganhei A Fazenda. Até hoje não sei como não ganhei (risos). Depois que saí, participei de um programa do Silvio. Voltar para o SBT foi um prêmio melhor que ganhar o reality”, afirma a apresentadora, que está longe da TV, mas segue contratada pela emissora e participa do programa Pontinhos em Casa, comandado por Patricia Abravanel, nas redes sociais.

