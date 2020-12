Celebridades Maria Zilda alfineta TV Globo por gravar na pandemia: “Acharam que daria certo”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Na noite da última segunda-feira (07), Maria Zilda Bethlem fez suas famosas lives no Instagram, que contou com a participação do ator Marcos Frota.

Durante o bate-papo, a atriz alfinetou a retomada de gravações das novelas nos estúdios Globo. Segundo Zilda, nem os protocolos rígidos de segurança da emissora evitaram a contaminação de famosos.

“É o avião, o cinema, o estúdio da TV Globo… Está aí a prova. Eles fizeram todo o protocolo, fizeram tudo direitinho como acharam que daria certo. Botaram os atores dentro de um estúdio com ar condicionado para gravar. Com todo protocolo e todo mundo fazendo teste. E estão aí: mais de 20 atores com Covid-19”, disparou ela.

