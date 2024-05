Notas Brasil Maranhão quer zerar o sub-registro de nascimento no estado

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O sub-registro de nascimento, problema causado pela falta de documentação do cidadão, que impede a pessoa de ter acesso a direitos e serviços oferecidos pelo Estado, pode estar com os dias contados no Maranhão. Nessa quinta (16), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Defensoria Pública assinaram um acordo que visa zerar o sub-registro no Estado.

2024-05-16