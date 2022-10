Acontece Marca de veículos elétricos inaugura primeira concessionária em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empresa chega ao Rio Grande do Sul por meio do tradicional Grupo IESA. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A BYD Brasil, empresa pioneira em soluções de energia limpa e veículos elétricos, iniciou as atividades de sua primeira concessionária da rede de automóveis da marca na capital gaúcha. Nesta terça-feira (25), a companhia inaugurou a IESA BYD, que abre as suas portas na Rua Edu Chaves, 390 – Bairro São João.

“A confiança que recebemos da BYD para representar a marca no Rio Grande do Sul nos honra muito e nos motiva para entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Teremos a oportunidade de trazer para todo o estado a tecnologia revolucionária da BYD, e tudo o que ela representa para a sustentabilidade no mundo”, diz Ambrósio Pesce, diretor comercial da IESA BYD.

O Grupo IESA completou 30 anos de história em 2022 e opera mais de 40 concessionárias de diferentes marcas, incluindo algumas premium, em todo o Rio Grande do Sul. E foi nomeada ainda com mais duas concessões BYD em outras localidades: Caxias do Sul e Passo Fundo, duas das principais cidades do estado.

“Escolhemos a IESA por uma série de fatores, como a qualidade no atendimento ao público dos veículos BYD, mas principalmente pela grande experiência e tradição em mais de 30 anos de atuação no mercado. Esse tipo de parceria reforça ainda mais nosso compromisso com a eletrificação no mercado brasileiro”, cita Henrique Antunes, diretor de Vendas da BYD Brasil.

Assim, a BYD Brasil continua seu plano de expansão da rede de concessionárias no Brasil. A meta é abrir lojas em 45 localidades das principais cidades brasileiras até o final do ano. Para 2023, a projeção é que esse número atinja a marca de 100 concessionárias.

Em cada loja, a BYD oferece uma experiência única para o consumidor em termos de espaços de convivência e lazer. “Queremos que o cliente se sinta em casa”, destaca Henrique. A ideia é oferecer uma concessionária com experiência completa e espaços diferenciados. “As lojas têm áreas diversificadas como, por exemplo, espaços para coworking e para descanso e lazer. Tudo para a perfeita integração entre cliente e concessionária”, explica o diretor de vendas.

Hoje, com a abertura da IESA BYD em Porto Alegre, a rede de automóveis da marca já tem 11 unidades em funcionamento no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece