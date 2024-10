Política Pablo Marçal nega apoio à candidatura de Ricardo Nunes e cita “arrogância” do clã Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

O posicionamento de Marçal surge após as declarações de Nunes sobre um possível apoio do empresário. Foto: Reprodução O posicionamento de Marçal surge após as declarações de Nunes sobre um possível apoio do empresário. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O empresário e ex-candidato Pablo Marçal comunicou nessa quarta-feira (9) que não vai apoiar a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no segundo turno das eleições municipais. O ex-coach também criticou o clã Bolsonaro.

“A arrogância demonstrada não só por ele, mas também por [governador de SP] Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto inviabiliza qualquer tipo de apoio. Libero os 1.719.024 cidadãos paulistanos que confiaram na minha candidatura para votarem de acordo com suas convicções, princípios e ideologias”, disse.

Na disputa pelo pleito da capital paulista no último domingo (6), Ricardo Nunes liderou com 29,49% dos votos válidos, seguido de Guilherme Boulos, com 29,06%. Eles disputarão o segundo turno das eleições no dia 27 de outubro. Já Pablo Marçal ficou em terceiro lugar com 28,14%.

“Se essa atitude resultar na entrega da prefeitura da cidade mais importante do hemisfério sul à extrema esquerda, a culpa não será minha. Entrei nessa eleição para evitar a vitória de Guilherme Boulos, e agora, lamento dizer, essa previsão se tornou uma certeza”, completou.

O posicionamento de Pablo Marçal surge após as declarações de Ricardo Nunes sobre um possível apoio do empresário. “No meu palanque, não”, afirmou em entrevista coletiva na terça-feira (8).

Nunes responde

O prefeito Ricardo Nunes realizou uma caminhada pelo comércio do Jardim São Luís, na Zona Sul da capital paulista, na manhã desta quarta, e respondeu aos comentários recentes de Pablo Marçal.

“Ele é muito ruim de prognóstico. Ele falou que não ia ter segundo turno para ele, né? Então, que ele acerte mais uma vez o prognóstico dele”, ironizou Nunes.

A fala do prefeito ocorre após Marçal afirmar que acredita na vitória de Boulos e dizer que não apoiará Nunes. Durante coletiva de imprensa, o candidato do PRTB declarou que só consideraria apoiar Nunes caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia fizessem uma retratação pública sobre as “mentiras” que, segundo ele, foram ditas a seu respeito.

Além disso, o empresário comentou que Boulos tem chances de vencer com o apoio de aproximadamente metade de seus eleitores, já que, conforme Marçal, grande parte de sua base está nas periferias. Ele destacou que mais de 45% de seus votos vêm de pessoas que não se identificam com a direita, especialmente em seis regiões onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso nas eleições de 2022.

2024-10-09