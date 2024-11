Colunistas Marcel van Hattem pede convocação do chanceler brasileiro para explicar repercussão da grosseria de Janja

Por Flavio Pereira | 18 de novembro de 2024

Deputado Marcel van Hattem quer que o chanceler brasileiro preste esclarecimentos na Câmara dos Deputados. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um requerimento protocolado pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo) na Câmara dos Deputados, propõe a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar os “efeitos diplomáticos” do xingamento da primeira-dama, Janja, a Elon Musk.

Recordando o episódio da esgotosfera

No sábado (16), a esposa de Lula, usando a sua régua, disparou um “fuck you” para o bilionário Elon Musk. O insulto foi feito durante painel do G20 Social, no Rio de Janeiro, enquanto a primeira-dama discursava sobre regulamentação das plataformas digitais.

Marcel van Hattem no X

O deputado Marcel van Hattem explicou na sua conta pessoal do X, a iniciativa de pedir a convocação do chanceler brasileiro: “Acabo de protocolar na CREDN a convocação do Ministro das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre os impactos diplomáticos da declaração ‘cheia de classe’ e irresponsável de Janja contra Elon Musk durante o G20 Social”, escreveu van Hattem no X.

O papel de Musk na nova gestão dos EUA

A preocupação de Marcel van Hattem se justifica: Elon Musk, o bilionário, dono da SpaceX, Tesla e X, será o líder do Departamento de Eficiência Global dos Estados Unidos. Ele foi escolhido pelo presidente eleito Donald Trump ao lado do ex-candidato à presidência pelo partido republicano e empresário, Vivek Ramaswamy.

PEC da Alforria, contraponto ao fim do 6×1

A proposta do deputado federal gaúcho Mauricio Marcon (Podemos), chamada de PEC da Alforria, que cria um contraponto ao fim da jornada 6×1, defende que o trabalhador brasileiro possa fazer a escala que quiser de trabalho, sem o controle do estado. Ontem ao meio-dia, ele registrava 99 assinaturas de apoio dos 171 necessários.

Apoios gaúchos à PEC da Alforria

Deputados federais gaúchos que haviam assinado apoio à PEC, até o meio dia de ontem (17):

– Any Ortiz;

– Covatti Filho;

– Giovani Cherini;

– Lucas Redecker;

– Marcel van Hattem;

– Marcelo Moraes;

– Mauricio Marcon;

– Osmar Terra;

– Sanderson;

– Zucco.

Agressões físicas contra mulheres em dias de jogos de futebol aumentam, diz pesquisadora

Em debate sobre proposta que prevê a realização de campanhas de conscientização sobre violência contra as mulheres nos estádios (PL 4842/23, do Senado), a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Isabella Matosinhos relatou que, em dias de jogos de futebol, as agressões físicas às mulheres aumentam quase 21%. A mesma pesquisa realizada pelo fórum mostrou que as ameaças nessas ocasiões também crescem em quase 24%.

Na audiência pública da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, Isabella Matosinhos realçou que os homens respondem por 90% dos crimes letais contra as mulheres. Das agressões cometidas em dias de jogos de futebol, segundo demonstrou a pesquisa, 80% das ameaças e 78% das lesões corporais são cometidas por companheiro ou ex-companheiro da vítima.

Deputado Pedro Westphalen se posiciona sobre eleição no SIMERS

A eleição do Sindicato Médico do RS começa a despertar o interesse de médicos parlamentares. O deputado federal Pedro Westphalen (PP), declarou apoio publico para a chapa 1 às eleições do SIMERS, que serão realizadas no próximo dia 28. Pedro Wesphalen, que é médico, lembrou que tem apoiado diversas pautas dos médicos, lideradas pelo atual presidente do SIMERS Marcos Rovinski. Uma destas pautas que tem o seu apoio, explica Pedro Westphalen, foi o trabalho nacional do SIMERS que culminou pelo acolhimento no STF, da ADC 81 quando foi alcançada a proibição da abertura de 10 mil vagas de Medicina, por via judicial no país.

