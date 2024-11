Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Consolidação de apoio

Apesar de ter ultrapassado as 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC que sugere o fim da escala 6×1 nas jornadas de trabalho, o PSOL deve seguir buscando ainda mais apoio para o texto. A legenda tem como meta atingir o quórum necessário para aprovar a medida, de 308 votos favoráveis, de modo a garantir o avanço da matéria na Câmara.

Cânhamo no Brasil

O Ministério da Agricultura está realizando os ajustes finais de uma nota que reúne informações sobre os benefícios econômicos e sociais da exploração do cânhamo industrial, derivado da Cannabis, no Brasil. A elaboração do material surge em paralelo a um projeto de lei que trata do tema no Senado, o qual aguarda a indicação de relator.

PF no caso

A Polícia Federal vai investigar o incêndio que atingiu neste domingo a casa onde morava Francisco Wanderley Luiz, o “Tiü França”, responsável pelas explosões em Brasília na última quarta-feira. O episódio deste final de semana deve ser incluído no mesmo inquérito que apura a tentativa de atentado terrorista na capital federal.

Gás argentino

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, adiantou neste domingo que o Brasil assinará nesta semana um acordo com a Argentina para ampliar as importações de gás natural do país vizinho, barateando consequentemente o custo do produto. Articulado às margens da cúpula do G20, o tratado visa possibilitar rotas alternativas para trazer insumos do gênero do megacampo de Vaca Muerta, atualmente pouco explorado pelos argentinos.

Novo depoimento

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai à Polícia Federal nesta terça-feira para prestar um novo depoimento. A convocação da oitiva ocorreu após a recuperação de dados que haviam sido excluídos do celular e do computador do tenente-coronel, que havia fechado um acordo de delação premiada com a PF em setembro do ano passado.

Demandas do U20

O presidente Lula recebeu neste domingo, das mãos do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um documento reunindo pontos discutidos durante a reunião dos prefeitos do U20, grupo das maiores cidades do G20. O material concentra 36 solicitações para repensar as cidades, enfrentar as mudanças climáticas e reduzir as desigualdades no espaço urbano.

Mudanças à vista

Os ministros Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, podem estar com os dias contados na Esplanada dos Ministérios. Interlocutores do presidente Lula afirmam que o chefe do Executivo vem avaliando a possibilidade de mudanças nas lideranças ministeriais, ambas ocupadas por integrantes do PT, de modo a dar lugar para outros nomes da legenda.

Impacto diplomático

Parlamentares da oposição aproveitaram a repercussão do xingamento proferido pela primeira-dama Janja da Silva contra o empresário Elon Musk para mobilizar uma nova ofensiva contra o governo. O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) quer levar o chanceler brasileiro Mauro Vieira à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o impacto de declarações do gênero na situação do Brasil em meio à cooperação internacional.

Sentimento expresso

Frente à repercussão do xingamento realizado por Janja contra Elon Musk, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se manifestou em defesa da primeira-dama. Para o chefe ministerial, ela “falou o que estava preso nas nossas gargantas”, representando o “sentimento sobre Elon Musk e sua interferência negativa na política internacional”.

Tema inadiável

Para o ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, a construção de protocolos internacionais para uma regulação democrática das plataformas digitais representa um tema “inadiável”. Ainda que destacando a importância da discussão legislativa da questão no âmbito local, o chefe ministerial defende a necessidade do suporte de decisões globais no entorno da temática.

Presença obrigatória

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou na última semana que todos os deputados federais compareçam obrigatoriamente à Casa nesta segunda-feira para uma sessão deliberativa extraordinária. Os parlamentares devem votar a PEC que amplia a imunidade tributária para templos religiosos, postergada na última semana após o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes.

Celulares nas escolas

A Comissão de Educação do Senado retoma nesta segunda-feira, em audiência pública, o debate sobre os impactos do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas. A discussão ocorre na esteira do anúncio do Ministério da Educação, realizado em setembro, sobre a elaboração de uma proposta para proibir o uso dos aparelhos pelos estudantes de instituições públicas e privadas.

Saúde no verão

O governo gaúcho assina nesta segunda-feira a portaria que destinará cerca de R$5 milhões para a qualificação dos serviços de saúde do Litoral gaúcho durante a Operação Verão Total RS 2024/25. O montante será distribuído entre 19 municípios com bases do Samu, 4 pronto atendimentos municipais e 11 hospitais de referência nas regiões para o custeio de atendimentos de urgência.

Multivacinação de jovens

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre inicia nesta segunda-feira uma campanha de multivacinação para menores de 15 anos. A mobilização visa atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, com todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações de acordo com a faixa etária.

Encaminhamentos de vagas

Integrando a programação da Semana da Consciência Negra, o Sine Municipal de Porto Alegre promove nesta segunda-feira uma ação de encaminhamento de vagas de trabalho no Largo Zumbi dos Palmares. Serão mobilizadas no evento 564 ofertas de emprego, com vagas para atendente de agência, operador de caixa e atendente de lanchonete.

(Instagram: @obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-613/

Panorama Político

2024-11-18