Colunistas Fatos históricos do dia 18 de novembro

Por Efemérides | 18 de novembro de 2020

Eventos

1477 — William Caxton apresenta Dictes or Sayengis of the Philosophres, o primeiro livro inglês impresso numa gráfica.

1493 — Cristóvão Colombo avista pela primeira vez o que agora é Porto Rico. Ele desembarcou no dia seguinte e batizou a ilha de San Juan Batista.

1626 — A Basílica de São Pedro é consagrada.

1686 — Charles François Felix opera uma fístula anal no rei Luís XIV de França depois de praticar a cirurgia em vários camponeses.

1837 — Criada a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com o nome de Força Policial.

1930 — Criação da Ordem dos Advogados do Brasil.

1966 — Criação da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo).

1978 — Jim Jones comanda o Massacre de Jonestown, na Guiana Inglesa, onde 914 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história.

1987 — Incêndio de King’s Cross na estação de metro de King’s Cross St. Pancras na Londres; 31 pessoas morreram.

1996 — Um incêndio ocorre no Eurotúnel, o único registrado desde sua inauguração.

2013 — A NASA lança a sonda MAVEN em direção ao planeta Marte.

Nascimentos

1891 — Francisco Campos, jurista e político brasileiro (m. 1968).

1906 — Klaus Mann, escritor alemão (m. 1949).

1914 — Iberê Camargo, pintor brasileiro (m. 1994).

1917 — Pedro Infante, ator e cantor mexicano (m. 1957).

1925 — Ênio Silveira, sociólogo brasileiro (m. 1996).

1935 — Alain Barrière, cantor e compositor francês.

1939 — Margaret Atwood, poetisa, escritora e crítica literária canadense.

1942 — Carlos Ayres Britto, jurista, magistrado e poeta brasileiro.

1950 — Tim Lopes, jornalista brasileiro (m. 2002).

1958 — Cláudia Jimenez, atriz brasileira.

1968 — Owen Wilson, ator norte-americano.

1974 — Chloë Sevigny, atriz e modelo norte-americana.

Falecimentos

1305 — João II, Duque da Bretanha (n. 1239).

1575 — Johannes Aurifaber, teólogo e reformador alemão (n. 1519).

1724 — Bartolomeu de Gusmão, padre, inventor e cientista luso-brasileiro (n. 1685).

1785 — Luís Filipe, Duque d’Orleães (n. 1725).

1814 — Aleijadinho, escultor brasileiro (n. 1730).

1886 — Chester A. Arthur, político norte-americano (n. 1829).

1889 — William Allingham, poeta britânico (n. 1824).

1922 — Marcel Proust, escritor francês. (n. 1871)

1962 — Niels Bohr, químico dinamarquês (n. 1885).

1968 — Walter Wanger, produtor cinematográfico norte-americano (n. 1894).

1978 — Jim Jones, líder religioso norte-americano (n. 1931).

1986 — Gia Carangi, modelo norte-americana (n. 1960).

1997 — Zózimo Barroso do Amaral, jornalista brasileiro (n. 1941).

2004 — Borjalo, desenhista e cartunista brasileiro (n. 1925).

2009 — Salem Saad, futebolista emiradense (n. 1978).

2017 — Malcolm Young, guitarrista australiano (n. 1953).

