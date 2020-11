Efemérides Fatos históricos do dia 19 de novembro

Por Efemérides | 19 de novembro de 2020

Eventos

1819 – Inauguração do Museu do Prado em Madri, Espanha.

1889 – O governo provisório brasileiro baixa os primeiros decretos, regulamentando a bandeira, o brasão de armas, o hino e o selo nacionais.

1906 – Comemora-se pela primeira vez o Dia da Bandeira no Brasil.

1910 – Chegada dos missionários da Assembleia de Deus no Brasil.

1946 – Afeganistão, Islândia e Suécia são admitidos como Estados-membros da ONU.

1977 – O voo TAP Portugal 425 falha durante a terceira tentativa de aterrissagem e sai da pista caindo sobre uma ponte no Aeroporto do Funchal, na Ilha da Madeira, matando 131 pessoas.

2000 – No Japão, o presidente do Peru, Alberto Fujimori, anuncia a sua renúncia ao cargo.

2002 – O petroleiro Prestige parte em dois e afunda ao largo da costa da Galiza, dando origem à maior catástrofe ambiental da história de Portugal e Espanha.

2010 – Explosão em mina na Nova Zelândia soterra 29 mineiros.

Nascimentos

1863 – Borges de Medeiros, político brasileiro (m. 1961).

1865 – Leandro Gomes de Barros, escritor brasileiro (m. 1918).

1917 – Indira Gandhi, política indiana (m. 1984).

1919 – Gillo Pontecorvo, cineasta italiano (m. 2006).

1920 – Tinoco, cantor e compositor brasileiro de música sertaneja (m. 2012).

1936 – Francisco Milani, ator brasileiro (m. 2005).

1938 – Ted Turner, magnata e filantropo estadunidense.

1942 – Calvin Klein, estilista norte-americano.

1959 – Leila Lopes, atriz brasileira (m. 2009).

1960 – Matt Sorum, músico, compositor e produtor, ex-baterista do Guns N’ Roses depois do Steven Adler e atual baterista do Velvet Revolver.

1961 – Meg Ryan, atriz norte-americana.

1962 – Jodie Foster, atriz norte-americana.

1974 – Sandro Meira Ricci, árbitro de futebol brasileiro.

1985 – Bianca Comparato, atriz brasileira.

Falecimentos

1967 – João Guimarães Rosa, escritor brasileiro (n. 1908).

1983 – Tom Evans, membro da banda de rock Badfinger (n. 1947).

1995 – Adolpho Bloch, empresário ucraniano, naturalizado brasileiro (fundador da Rede Manchete) (n. 1908).

2002 – Neville George, ator, dublador e locutor brasileiro.

2009 – Mário Barradas, encenador e ator português (n. 1931).

2011 — John Neville, ator britânico (n. 1925).

