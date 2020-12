Brasil Marcelo Crivella vai para prisão domiciliar após decisão do Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente do STJ determinou nesta quarta que Crivella fosse solto imediatamente. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil O presidente do STJ determinou nesta quarta que Crivella fosse solto imediatamente. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), deixou o presídio de Benfica, na zona norte da cidade, por volta das 19h20 desta quarta-feira (23), para cumprimento de prisão domiciliar, após decisão do ministro Humberto Martins, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Na saída, não falou com a imprensa.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou nesta quarta que Crivella fosse solto imediatamente. A decisão foi tomada após a defesa do prefeito afastado informar ao ministro que a decisão que concedeu prisão domiciliar ainda não foi cumprida pela Justiça.

Na terça-feira (22), o ministro determinou que Crivella cumprisse prisão domiciliar e seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de manter contato com terceiros e de falar ao telefone. Também foi determinada a entrega de aparelhos telefônicos, computadores e tablets às autoridades. Crivella deixou a Cadeia Pública José Frederico Marques para cumprir a prisão domiciliar no seu apartamento, no condomínio Península Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro,

Na nova decisão, o ministro também determinou que o presidente do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) explique em 48 horas os motivos pelos quais a soltura ainda não havia sido determinada.

“Constatado o descumprimento da decisão, determino à Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, Marcelo Bezerra Crivella, a fim de ser colocado em prisão domiciliar, conforme as condições estabelecidas naquela decisão”, decidiu Martins.

Na terça-feira, Crivella foi preso por determinação da desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A prisão do prefeito e de outros investigados foi realizada em ação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e da Polícia Civil, e ocorreram no desdobramento da Operação Hades, que apura corrupção na prefeitura da cidade e tem como base a delação do doleiro Sergio Mizrahy.

No habeas corpus, a defesa de Crivella afirmou que a prisão é ilegal e uma demonstração de criminalização da política. “A prisão foi decretada com base em presunções genéricas e abstratas, desamparadas de qualquer base legal, sendo certo que o prefeito terá sua inocência demonstrada no curso do processo”, declararam os advogados.

Verificação e busca

Em despacho, a desembargadora Rosa Helena determinou a expedição de mandado de verificação e busca e apreensão, a ser cumprido na residência de Crivella, de onde devem ser retirados os terminais telefônicos fixos, computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone celular e smart tvs, para dar cumprimento à medida. A desembargadora ainda determinou que fossem oficiadas as empresas de telefonia fixa e internet para interromperem os respectivos sinais e a colocação de dispositivo de monitoramento eletrônico no prefeito afastado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil