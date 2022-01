Futebol Marcelo é o primeiro capitão brasileiro a erguer uma taça pelo Real Madrid

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O lateral-esquerdo brasileiro conquistou seu 23º título oficial pelo clube merengue. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela final da Supercopa da Espanha 2022, foi mais um daqueles jogos para Marcelo colocar entre os especiais de sua carreira. Neste domingo (16), em Riad, na Arábia Saudita, o lateral-esquerdo brasileiro conquistou seu 23º título oficial pelo clube merengue, um recorde histórico.

Aos 33 anos, Marcelo igualou a marca da lenda Francisco Gento, hexacampeão da Champions que defendeu o clube entre 1953 e 1971. Com contrato válido até o fim da atual temporada, o brasileiro tem boa chance de se isolar como maior campeão, já que o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol e ainda está vivo nas disputas da Champions e da Copa do Rei.

As conquistas de Marcelo pelo Real Madrid:

— 5 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 e 2019/20

— 2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

— 5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

— 4 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18

— 3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

— 4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018.

Contra o Bilbao, Marcelo saiu do banco de reservas aos 40 minutos da segunda etapa, substituindo Vini Jr. Ele logo recebeu a braçadeira que estava com Benzema e levantou a taça como forma de homenagem. Foi a primeira vez que um brasileiro ergueu um troféu de campeão pelo Real Madrid como capitão.

Foi a primeira conquista do Real desde a saída de Sergio Ramos, que foi dono do cargo por seis temporadas após a era Casillas. Os dois espanhóis estão entre os cinco jogadores que mais vestiram a camisa do clube – o goleiro 725 vezes, atrás apenas de Raúl, com 741, e o zagueiro 671.

Brasileiro com mais jogos pelo Real Madrid, Marcelo atuou 536 vezes pelo clube e ocupa o 13º lugar no ranking histórico, logo à frente de Roberto Carlos. Foram 365 vitórias, 84 empates e 87 derrotas até o momento, com 38 gols marcados.

Com seis pontos de vantagem sobre o Sevilla no Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Elche na próxima quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Na Champions, em fevereiro, o adversário será o Paris Saint-Germain, também nas oitavas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol