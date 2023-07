Grêmio Marcelo Frigério é novo técnico das Gurias Gremistas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tchelo, como também é conhecido, é referência na modalidade e chega ao Tricolor para estar à frente da equipe feminina na temporada Foto: Morgana Schuh/Grêmio Tchelo, como também é conhecido, é referência na modalidade e chega ao Tricolor para estar à frente da equipe feminina na temporada (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio anunciou a contratação de Marcelo Frigério como novo técnico da equipe de Futebol Feminino Profissional. O italiano chega ao clube para assumir a casamata das Gurias Gremistas na temporada e estar à frente da equipe nos próximos desafios, como o Campeonato Gaúcho, previsto para a segunda quinzena de setembro. O novo comandante assinou contrato com o Tricolor e se integra ao departamento para iniciar os trabalhos.

Conhecido como Tchelo, Frigério nasceu em Milão, na Itália, mas construiu grande parte de sua carreira no Brasil. Com 52 anos, ele soma passagens por vários clubes brasileiros e também do exterior e é uma das referências na modalidade de futebol feminino.

Conta com passagens por seleções como a Paulista, Seleção Brasileira Universitária, a Seleção de Guiné Equatorial, quando disputou a Copa do Mundo de 2011 e a Seleção do Paraguai, onde atuava desde 2022 até chegar ao Tricolor.

Ficha:

Nome completo: Marcelo Frigério, Tchelo

Data de Nascimento: 30/01/1971

Naturalidade: Milão-Itália

Formação: Licença PRO da CBF

Clubes: Juventus-SP (1997), Unisant’Anna-SP (1997 a 2007), São Bento de Sorocaba-SP (1998 a 2000), Palmeiras-SP (2000 a 2003), Seleção Paulista (2001 a 2008), Seleção Brasileira Universitária (2001 a 2003), São Caetano-SP (2006), América-RJ (2007), Salto-SP (2007), Atlético Oristano-Itália (2008), SAADEC-SP (2009), Palmeiras (2008 a 2010), Seleção de Guiné Equatorial (2011), XV de Piracicaba-SP (2012 a 2013), Avaí/Kindermann-SC (2014), São Paulo-SP (2015), 3B da Amazônia-AM (2017), Foz Cataratas-PR (2017), Changchun-China (2018), Audax-SP (2019), Cruzeiro-MG (2020 a 2021), Seleção Paraguaia (2021 a 2023)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/marcelo-frigerio-e-novo-tecnico-das-gurias-gremistas/

Marcelo Frigério é novo técnico das Gurias Gremistas

2023-07-26