Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Colorado receberá R$ 218 milhões por acerto com a LFF Foto: Divulgação Colorado receberá R$ 218 milhões por acerto com a LFF (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após a reunião do Conselho Deliberativo para votar a adesão do Inter à LFF (Liga Forte Futebol), a direção colorada espera a confecção do contrato com a liga, mas já planeja a utilização do dinheiro que vai receber. O clube receberá R$ 218 milhões com a venda de 20% dos direitos de transmissão por um período de 50 anos.

O Colorado começou a discutir com a LFF. Ainda não há uma data definida para quando virá o pagamento inicial, mas a tendência que ocorra nos próximos dois meses.

Do valor que entrará nos cofres do Beira-Rio, 50% será depositado quando o contrato for assinado. Após um ano, o clube gaúcho irá receber 25% e, depois de 18 meses, os 25% restantes.

Para o torcedor que esteja imaginando que esse dinheiro seja usado para mais contratações, não é isso que vai acontecer. A ideia é abater dívidas de curto prazo do clube. O Inter acabou a temporada de 2022 com uma dívida de cerca de R$ 660 milhões. Do total, R$ 357 milhões em curto prazo, ou seja, a pagar em menos de um ano.

