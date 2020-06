Porto Alegre Marchezan anuncia maior programa de recuperação asfáltica da história da Capital

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segundo a prefeitura, no total serão R$ 136 milhões de investimentos em requalificação de vias. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Segundo a prefeitura, no total serão R$ 136 milhões de investimentos em requalificação de vias. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou o lançamento, nesta sexta-feira (5), do que promete ser o “maior programa de requalificação asfáltica da história de Porto Alegre”. Segundo a prefeitura, serão publicados sete editais de licitações de cerca de R$ 113 milhões, que somados aos dois lotes já em execução de R$ 23 milhões, totalizam R$ 136 milhões de investimentos em requalificação de vias.

O programa será detalhado durante uma live com a participação do prefeito, do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e do diretor-geral de Conservação de Vias Urbanas, engenheiro Nilton Magalhães.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre