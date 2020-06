Porto Alegre Prefeitura lança edital de concessão do Mercado Público

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

O projeto prevê que o parceiro privado realize a reforma, restauração, requalificação, manutenção, operação e exploração do espaço pelos próximos 25 anos. Foto: Brayan Martins/PMPA O projeto prevê que o parceiro privado realize a reforma, restauração, requalificação, manutenção, operação e exploração do espaço pelos próximos 25 anos. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta sexta-feira (5), às 11h, o edital de concessão do Mercado Público. O prefeito Nelson Marchezan Júnior concede coletiva de imprensa para apresentação do projeto. A coletiva será feita por videoconferência, com transmissão ao vivo por redes sociais.

O projeto prevê que o parceiro privado realize a reforma, restauração, requalificação, manutenção, operação e exploração do espaço pelos próximos 25 anos.

