Governo transfere R$ 83,9 milhões do Bolsa Família para área de comunicação

A transferência teria sido motivada pela baixa execução do programa, já que beneficiários podem optar pelo Bolsa Família ou pelo auxílio emergencial de R$ 600. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A transferência teria sido motivada pela baixa execução do programa, já que beneficiários podem optar pelo Bolsa Família ou pelo auxílio emergencial de R$ 600.

O governo federal retirou R$ 83,9 milhões que seriam usados no programa Bolsa Família e repassou à Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência), para propagandas da gestão. Segundo a portaria, assinada pelo secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, o recurso seria destinado ao Bolsa Família na região Nordeste. A transferência teria sido motivada pela baixa execução do programa, já que beneficiários podem optar pelo Bolsa Família ou pelo auxílio emergencial de R$ 600.

A portaria que prevê a transferência dos recursos do Orçamento foi publicada na edição de terça-feira (2) no DOU (Diário Oficial da União).

Segundo técnicos do Congresso, como não há recurso extra, apenas realocação dentro do Orçamento, não é preciso de aval dos parlamentares.

Os R$ 83,9 milhões transferidos para Secom para bancar publicidade institucional poderiam ser usados para comprar 1.263 respiradores hospitalares no valor de R$ 66,4 mil cada, por exemplo.

A Secretaria de Comunicação da Presidência mencionou o assunto ao publicar a seguinte mensagem sobre o assunto em uma rede social:

“Imprensa diz: ‘Governo retirou R$ 83,9 MI do Bolsa Família’.

Vamos ver quanto o Governo COLOCOU no Bolsa:

– 2019: R$33,6 BILHÕES (4 BI a mais que 2018).

– 2020: R$15,1 BILHÕES A MAIS por mês (abril e maio) pagos através do Auxílio Emergencial, contemplando 95% dos beneficiários.”

Imprensa diz: "Governo retirou R$ 83,9 MI do Bolsa Família".

Vamos ver quanto o Governo COLOCOU no Bolsa:

– 2019: R$33,6 BILHÕES (4 BI a mais que 2018).

– 2020: R$15,1 BILHÕES A MAIS por mês (abril e maio) pagos através do Auxílio Emergencial, contemplando 95% dos beneficiários.

— SecomVc (@secomvc) June 4, 2020