Porto Alegre Marchezan diz durante reunião com prefeitos que restrições em razão da pandemia devem seguir até fim de abril

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Marchezan durante videoconferência com prefeitos. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

O prefeito Nelson Marchezan Júnior disse aos prefeitos da Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre), em videoconferência na tarde desta terça-feira (14), que a tendência é que as restrições determinadas em razão da pandemia do novo coronavírus se mantenham até o final de abril na Capital. É quando estarão vencendo os decretos municipais estabelecendo as medidas. Segundo Marchezan, para alguns setores as mesmas normas deverão permanecer em maio.

Liderado pela presidente da entidade, prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferreti, o encontro virtual reuniu a maioria dos prefeitos e representantes da associação e serviu para nortear ações dos municípios. “Desde a semana passada, estamos fazendo duas a três reuniões por dia, conversando com os setores e apresentando os números da Capital, de outras cidades e de outros locais do mundo”, lembrou o prefeito.

Marchezan disse que o período é muito curto para entender efetivamente os números e avançar em decisões assertivas. “Nosso desejo hoje – algo que pode mudar na próxima semana – é manter as restrições e ir acertando detalhes dos decretos”, disse. “Já liberamos locais que vendem chips e fazem manutenção de telefones celulares, para as pessoas puderem trabalhar de casa, e liberamos pontualmente lojas que vendem chocolate nos dias que antecederam a Páscoa”, exemplificou.

“Porto Alegre está no epicentro da pandemia aqui no Estado. As decisões tomadas pelo prefeito Marchezan nortearão as nossas decisões”, afirma a presidente da Granpal. Também participaram os prefeitos José Sperotto (Guaíba), Miki Breier (Cachoeirinha), Marco Alba (Gravataí), Leonardo Pascoal (Esteio), Daiçon Maciel (Santo Antônio da Patrulha), Luis Rogério Link (Sapucaia do Sul) e José Calvi, representando Canoas.

Na segunda-feira (13), o prefeito realizou videoconferência com representantes de escolas particulares do município, abrindo mais uma rodada de diálogo com os diversos setores impactados com a crise gerada pela covid-19. Nesta terça, além dos prefeitos da Granpal, Marchezan reuniu-se com supermercadistas e, nos próximos dias, será a vez de encontro com empresários de shoppings e do setor de transportes individuais, como táxis e aplicativos, entre outros. Na semana passada, foram ouvidos os representantes da construção civil, líderes religiosos, Câmara Municipal e conselheiros do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul).

