Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

A nova reitora da UFRGS é reconhecida por seu trabalho acadêmico e pesquisa em Física da Matéria Condensada. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS Arquivo

Foi publicada, nesta terça-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação da professora Marcia Barbosa para o cargo de reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a partir do próximo domingo (22) para mandato até 2028. Conforme a universidade, a lista tríplice definida pelo Conselho Universitário da UFRGS foi encaminhada ao Ministério da Educação em 19 de julho.

Marcia Barbosa, professora do Instituto de Física da UFRGS e pesquisadora, compôs a chapa vencedora ao lado de Pedro Costa, que assumirá como vice-reitor. O atual reitor, Carlos André Bulhões, encerrará seu mandato no sábado (21).

A nova reitora da UFRGS é reconhecida por seu trabalho acadêmico e pesquisa em Física da Matéria Condensada, com foco em estudos sobre a água e suas propriedades. Recentemente, ocupou o cargo de secretária de Políticas e Programas Estratégicos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, posição que deixou dois meses atrás.

Já Pedro Costa, futuro vice-reitor, é professor na Escola de Administração da UFRGS, onde se dedica ao estudo da Gestão Social e Desenvolvimento.

