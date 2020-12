Variedades Marcius Melhem se defende de acusação de assédio e diz: “Minha vida foi destruída”

Marcius Melhem se diz alvo de um plano de vingança profissional de Dani Calabresa. (Foto: Globo/Divulgação)

O humorista Marcius Melhem deu uma longa entrevista a Roberto Cabrini, na rede Record. O ator se defendeu da acusação de assédio a atrizes da Globo, especialmente a feita por Dani Calabresa.

“A minha vida foi destruída”, afirmou o ator, que foi demitido da Globo antes de as denúncias virem a público. Segundo relatos, Marcius teria tentado agarrar Dani Calabresa à força durante uma festa, além de ter mostrado o pênis à atriz. “Eu tenho duas filhas. Se eu tivesse feito aquela descrição do banheiro do bar, eu nem teria olhado nos olhos dela”, afirmou Melhem na entrevista à Record.

“Se isso tivesse mesmo acontecido, a festa teria acabado. Imagina, uma atriz que sai chorando e é amparada por colegas. Não existiu nada, a gente brincou no palco e até aí tudo bem. Se você olhar o grupo de atores no dia seguinte, todos estão apenas comemorando. Eu e Dani trocamos mensagens. Não teve nenhum constrangimento”, continuou.

O ator ainda questionou a reportagem da edição de dezembro da revista Piauí que lançou luz no caso. Melhem disse estranhar o fato de o jornalista João Batista Jr. ter ouvido 43 pessoas sem que nenhuma delas tenha se identificado. Ele ainda questiona o narrado na matéria.

“O que aconteceu comigo e Dani Calabresa só falo na Justiça, porque não vou expor ninguém. Eu nunca agarrei a Dani. Essa narrativa não é nem fantasiosa, ela é falsa. Eu nunca imobilizei ninguém na vida, é essa descrição que está me causando problemas. Eu nem sei quantos braços eu tenho para agarrar, bater a cabeça de alguém na parede e abrir o zíper”, reclamou.

Embora Marcius negue a relação com Dani Calabresa, ele reconheceu a Cabrini que traiu a ex-esposa, Joana Rosenfled, com atrizes da Globo, mas sempre com relações consensuais: “Muitas vezes longas, de um ano ou dois. Elas não ganharam nada por causa disso. Claro que pode haver uma zona cinzenta, mas nunca foi algo explícito”.

Relação de amizade

Perguntado sobre o motivo de Dani Calabresa estar fazendo as denúncias e não ter desmentido o que não teria acontecido, Melhem disse que é alvo de uma vingança profissional da atriz. Ele conta que tinha “uma relação íntima de afeto e amizade” com ela até 2019, quando ela foi tirada do projeto Fora de hora. Segundo o ator, Dani teria pedido que Bento Ribeiro fosse roteirista do programa e estivesse ao lado dela em vez de Paulo Vieira.

“Eu quero chegar na Justiça porque isso que Dani está fazendo comigo é vingança. Ela reclamou que o texto estava mal escrito, queria os autores dela, não queria fazer o programa com o Paulo. Ela estava tão irredutível que a gente tomou a decisão artística de tirá-la do projeto. Não foi algo pessoal, mas da casa”, defendeu.

A entrevista de Marcius Melhem foi dada a Cabrini em um hotel no Rio de Janeiro. O ator contou ao jornalista que quase não foi ao encontro por medo, pois tem sofrido ameaças desde que as denúncias se tornaram públicas. “Eu nem queria sair de casa, porque estou sendo ameaçado de morte e de de espancamento”, disse.

