O boletim semanal Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indica que o mês de março (semanas epidemiológicas 9 a 13) apresentou queda sustentada no número de novos casos confirmados da doença em Porto Alegre. A queda no número de casos começou na última semana de janeiro e vem se mantendo desde então.

De acordo com os dados da publicação, na primeira semana de março (SE 9), foram confirmados 1.633 novos casos de Covid-19; nas semanas seguintes, os números foram, respectivamente, de 1.293 (SE 10), 880 (SE 11), 799 (SE 12) e 25 (SE 13, dado ainda parcial).

A queda também se reflete no número de internações hospitalares e de óbitos. Desde o final de janeiro, as internações por Covid-19 têm reduzido de forma gradual, segundo a SMS. O mesmo acontece com os óbitos, que têm registro de queda em todas as faixas etárias, contrariando o ocorrido nos dois primeiros meses do ano, quando houve aumento na ocorrência de óbitos, especialmente em pessoas acima de 70 anos.

Se analisada a ocorrência de surtos de Covid-19 em instituições que abrigam idosos, serviços de saúde, escolas e outros serviços, a queda também é verificada desde meados de janeiro, acompanhando a redução de números de casos positivos na cidade.

A queda sustentada indica, conforme a SMS, um arrefecimento da pandemia da Covid-19 em Porto Alegre, em decorrência, especialmente, da cobertura vacinal alcançada com destaque entre os grupos etários com maior risco para a doença.

Mesmo com a queda contínua no número de novos casos a partir da última semana de janeiro – depois de um aumento expressivo entre o final do ano e o mês de janeiro – o órgão pede que a população complete o esquema vacinal. “Esse cenário aponta para a manutenção dos cuidados, em especial para a ampliação da cobertura vacinal nos públicos ainda não imunizados com esquema completo”, destaca a gerente da Unidade de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Pinto.