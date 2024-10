Esporte Marco La Porta derrota Paulo Wanderley e é eleito presidente do Comitê Olímpico Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Yane Marques e Marco La Porta: vencedores da eleição para presidência do Comitê Olímpico do Brasil para o ciclo de Los Angeles-2028. Foto: Divulgação/COB Yane Marques e Marco La Porta: vencedores da eleição para presidência do Comitê Olímpico do Brasil para o ciclo de Los Angeles-2028. (Foto: Divulgação/COB) Foto: Divulgação/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um novo presidente no ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles-2028. Nesta quinta-feira (3), em eleição na sede da entidade, no Rio, Marco La Porta e Yane Marques, sua vice, derrotaram o atual mandatário, Paulo Wanderley, que concorria em chapa com Alberto Maciel Júnior, por 30 votos a 25.

Foram determinantes para a vitória de La Porta os 19 votos da Comissão de Atletas, que no último pleito havia apoiado Wanderley e desta vez foram em bloco na oposição. A presença de Yane na chapa do futuro presidente também tem um peso histórico, pois nunca antes uma mulher havia chegado a um cargo de tamanha importância no organograma da maior entidade esportiva do País.

De quebra, o resultado afasta o temor de bloqueio dos repasses da verba pública. É que a candidatura de Wanderley, que agora deixará o cargo de presidente no último dia deste ano, se deu em meio a grande polêmica. Seus opositores alegavam se tratar de um terceiro mandato, o que é proibido por lei, enquanto o cartola argumentava que tentava sua primeira reeleição, porque em 2017 fora alçado à condição de presidente em virtude do afastamento de Carlos Arthur Nuzmann.

De acordo com a legislação brasileira, “as entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto somente poderão receber recursos da administração pública federal direta e indireta caso seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até quatro anos, permitida uma única recondução” (cláusula prevista na Lei Pelé desde 2013). Boa parte da verba que irriga os cofres do COB e de suas confederações é proveniente da Lei Angelo Piva, que poderia ser bloqueada.

Os 55 membros votantes participaram da eleição desta quinta-feira, incluindo Gustavo Freitas Guimarães, atleta do polo aquático, que estava em Cali, na Colômbia, para a disputa do Sul-Americano.

Eleitos

Marco Antônio La Porta foi vice-presidente da entidade entre o início de 2018 e março deste ano, quando deixou o cargo por divergências com Paulo Wanderley. Ele deixou o cargo no prazo estipulado pelo estatuto do COB para lançar a sua candidatura e se colocou como forte candidato da oposição para derrotar o atual presidente da entidade.

Aos 40 anos, mãe de Maya, de 4 anos, Yane liderava a Comissão de Atletas do COB desde 2021 e se desligou do cargo para concorrer às eleições na chapa com La Porta. Em paralelo, ocupava o cargo de Secretária Executiva de Esportes Educacionais no Recife. Ela é medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, no pentatlo moderno, e foi convidada para ser vice de todos os postulantes ao cargo de presidente em 2020. À época, a ex-atleta preferiu se engajar na CACOB.

