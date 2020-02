Magazine Marcos Mion processa Theo Becker e pede indenização de R$ 100 mil reais

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Em alguns dos xingamentos que Theo Becker (D) fez a Mion estão posts no Twitter se referindo ao apresentador como um péssimo pai e um ser humano ruim Foto: Reprodução/Instagram Em alguns dos xingamentos que Theo Becker (D) fez a Mion estão posts no Twitter se referindo ao apresentador como um péssimo pai e um ser humano ruim Fotos: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Após sofrer duras críticas e xingamentos por parte de Theo Becker nas redes sociais, Marcos Mion tomou uma decisão judicial. Segundo o jornalista e colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, revelou nesta quarta-feira (12), que o apresentador da Record TV processou Theo Becker e pediu uma indenização de R$ 100 mil reais.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, Marcos Mion se sentiu mais afetado após o ator, em um de seus insultamentos contra ele, falar de seu filho, Romeu, que é autista, além de se referir sempre ao apresentador com palavras de baixo calão. Após saber que seria processado, Becker tratou de logo apagar as postagens que se referia a Mion de forma agressiva, mas o apresentador fez um dossiê e printou tudo o que o ator falou sobre dele, assim, incluindo todas as provas ao processo.

Em alguns dos xingamentos que Theo Becker fez a Mion estão posts no Twitter se referindo ao apresentador como um péssimo pai e um ser humano ruim. “Um pai que deixa de lado um filho doente em uma viagem espetacular, é o mesmo homem que abandona e deixa de lado um amigo sozinho com sua verdade e que também é pai”,escreveu Theo sobre o Mion.

E continua os insultamentos: “Só um apresentador interesseiro e mentiroso para estar a frente de um programa que é uma farsa. Quando eu revelar os podres se prepara, não vai sobrar um honesto nessa produção fake”, disse o ator em um de seus post contra o apresentador de “A Fazenda”, reality show, da Record TV, programa ao qual ele participou da primeira edição.

“Homem de merda, sem H, egoísta e covarde, o que é seu está guardando, não esquece disso. Deus mesmo vai te fazer pagar. Marcos Mion, tua máscara já caiu, agora é só questão de tempo, seu merda”, disse o ator em uma terceira publicação agredindo verbalmente o apresentador na rede social.

O colunista ainda ressaltou que, caso Mion ganhe o processo, ele irá doar todo o dinheiro para ações sociais que beneficiem autistas, causa da qual ele apoia pelo fato de seu filho ser diagnosticado com a doença.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário