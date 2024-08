Olimpíada Marcus D’Almeida perde para sul-coreano e é eliminado em oitavas do tiro com arco na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Disputa entre os dois melhores no ranking mundial era considerada uma "final antecipada" Foto: Alexandre Loureiro/COB "Eu atirei contra a Simone Biles do tiro com arco, ele já tem dois ouros aqui em Paris", declarou D'Almeida. (Foto: Wander Roberto/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

Líder do ranking mundial, o brasileiro Marcus D’Almeida foi eliminado, nesse domingo (4), nas oitavas de final das Olimpíadas de Paris no tiro com arco. No confronto contra o sul-coreano Kim Woo-jin, que é o atual recordista olímpico, o brasileiro saiu derrotado por 7 a 1. Jin teve o incrível aproveitamento de 11 acertos no alvo em 12 flechas atiradas.

“Eu atirei contra a Simone Biles do tiro com arco, ele já tem dois ouros aqui em Paris. Eu sabia que não podia dar espaço para ele, e eu dei. O espaço que eu tinha era de empate, né? Ele fez quase tudo 30. Eu tinha que ter acompanhado”, disse.

Kim já conquistou duas medalhas de ouro em Paris, nas duplas mistas e na prova por equipes e, nas classificatórias, ficou em primeiro lugar, anotando o recorde olímpico da modalidade. A comparação de Marcus é com Simone Biles, americana da ginástica que conquistou três medalhas de ouro até o momento nas Olimpíadas.

No tiro com arco, os confrontos são definidos em sets de três flechas para cada atleta. O sul-coreano venceu três sets e uma das parciais terminou empatada. Os números foram 29/29 30/27, 30/29 e 30/28.

Marcus D´Almeida também comentou o fato de ter sido apenas o 17º colocado nas eliminatórias, disputadas no dia 26 de julho, antes mesmo da cerimônia de abertura. Aí, por conta disso, pegou uma chave mais complicada

“Eu paguei o preço por não ter feito um bom classificatório. Talvez em outra chave seria diferente”, resumiu.

O carioca, assim, se despediu das Olimpíadas repetindo o resultado dos Jogos de Tóquio, quando também foi eliminado nas oitavas de final. Na dupla mista, ao lado de Ana Luiza Caetano, também perdeu nas oitavas.

2024-08-04