Olimpíada Paris 2024: Jucielen Romeu perde nas quartas e fica sem medalha no boxe

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Turca Esra Yildiz Kahraman eliminou a brasileira (D) em decisão dividida dos árbitros Foto: Luiza Moraes/COB Boxe brasileiro encerra participação nos Jogos Olímpicos com uma medalha de bronze. (Foto: Luiza Moraes/COB) Foto: Luiza Moraes/COB

Chegou ao fim, no começo da manhã desse domingo (4), o sonho de mais uma medalha brasileira no boxe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Jucielen Romeu perdeu para a turca Esra Yildiz Kahraman em decisão dividida dos árbitros (4 a 1) pelas quartas de final e não tem mais chances de ir ao pódio na categoria até 57kg.

“No segundo round, consegui buscar o resultado. No terceiro, realmente, tentei. Senti um pouco o físico, a perna, mas, mesmo assim, entreguei tudo até minhas últimas forças. Olimpíada é duro. As lutas não são fáceis. Saio daqui com a cabeça tranquila, sabendo que fiz tudo que estava ao meu alcance. Não vou me abater”, afirmou.

O Brasil tem dez medalhas na Olimpíada de Paris. Três delas vieram com os judocas Willian Lima, prata na categoria até 66kg; Larissa Pimenta, bronze na categoria até 52kg; e Beatriz Souza, ouro no +78kg. Os brasileiros também trouxeram o bronze na disputa por equipes mistas do judô.

Outras três vieram na ginástica: uma, com o time feminino, bronze na final por equipes; outras, com Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino e prata no salto. Rayssa Leal, bronze no skate street feminino; Caio Bonfim, prata na marcha atlética; e Bia Ferreira, bronze no boxe; também foram ao pódio.

https://www.osul.com.br/paris-2024-jucielen-romeu-perde-nas-quartas-e-fica-sem-medalha-no-boxe/

2024-08-04