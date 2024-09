Grêmio Maria Dias é a nova atacante das Gurias Gremistas

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio anunciou a contratação da atleta até o final de 2025 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atacante Maria Dias será reforço das Gurias Gremistas para os desafios deste segundo semestre e a temporada de 2025. A atleta firmou contrato com o Grêmio até dezembro do ano que vem.

Aos 29 anos, Maria chega do Real Brasília, onde atua desde 2022 e já é jogadora experiente. No currículo, carrega os títulos do Campeonato Paulista Feminino, em 2017, e da Copa Paulista Feminina, em 2020. A primeira conquista foi com o Rio Preto, equipe do interior de São Paulo em que jogou de 2017 a 2018. A segunda, foi com o Santos, onde atuou de 2019 a 2021.

Maria São Pedro Dias de Jesus nasceu em Ipirá, no interior da Bahia, e começou sua carreira no São Francisco, time do município de São Francisco do Conde. Destra, com 1,61cm de altura, ela joga no ataque tanto pela esquerda como pela direita. Neste ano, durante a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino, foi destaque na partida contra o Atlético-MG, com dois gols marcados.

A atacante já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e fica à disposição da técnica Thaissan Passos para compor a equipe Tricolor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/maria-dias-e-a-nova-atacante-das-gurias-gremistas/

Maria Dias é a nova atacante das Gurias Gremistas

2024-09-03