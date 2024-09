Grêmio Grêmio terá mais quatro jogos em setembro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

O grupo de Renato Portaluppi recebeu folga de três dias. A reapresentação ocorre na tarde desta quinta-feira (05) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O setembro começou decepcionante ao Grêmio. O time levou uma virada nos acréscimos e perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2 no retorno à Arena.

O Tricolor retorna da data Fifa diante do Bragantino em 15 de setembro. A partida, válida pela 26ª rodada do nacional, será disputada no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O rival está em 11º lugar com 30 pontos, três a mais que os gaúchos, que aparecem em 15º.

O grupo de Renato Portaluppi recebeu folga de três dias. A reapresentação ocorre na tarde desta quinta-feira (05). O Grêmio está em 15º lugar com 27 pontos, dois a mais que o Corinthians, 17º e primeiro na zona de rebaixamento. Os gaúchos têm dois jogos a menos (23 a 25).

O calendário do Grêmio em setembro:

15/09, 16h – Bragantino x Grêmio – Nabi Abi Chedid

22/09, 18h30 – Grêmio x Flamengo – Arena

25/09, 19h – Grêmio x Criciúma – Arena

28/09, 21h – Botafogo x Grêmio – NIlton Santos

2024-09-03