Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Mariah Carey e Whitney Houston foram duas grandes divas de sua geração, o que fez muita gente acreditar que elas eram rivais. Mariah, então, pôs um fim aos boatos. Em entrevista ao canal de Naomi Campbell, no Youtube, o No Filter with Naomi, a cantora explicou que amou trabalhar com a colega.

“Ela e eu nos divertimos muito. Eu amo seu espírito e sua energia. Era como se as pessoas não esperassem que nos déssemos bem, mas não me conheciam. Qualquer pessoa que nos conhecesse, pensava: ‘Oh, elas vão se dar muito bem'”, disse Mariah. Elas cantaram juntas em When You Believe, de 1998, da animação “O Príncipe do Egito”.

Durante a conversa, Naomi confessou que, ao contrário da opinião pública, sabia que as cantoras se dariam bem. Mariah, então, respondeu: “Aprecio ela dar seu espírito e se dar bem comigo. Porque ela não tinha que ser assim, você sabe. Ela estava lá antes de mim e eu entendo totalmente quem ela era e o que significava para este mundo”.

A cantora revelou que a última vez que viu sua amiga foi na festa do príncipe de Brunei, em julho de 2011, sete meses antes de Whitney ser encontrada morta em sua banheira no Beverly Hilton Hotel, aos 48 anos.

