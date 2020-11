Magazine Após cirurgias plásticas, Giovanna Chaves diz que ficou abalada com “tribunal da internet”: “Pensei em desistir”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Giovanna Chaves tornou-se uma das jovens mais influentes de sua geração no Instagram. Sem papas na língua, a atriz e cantora divide tudo com seus mais de 11 milhões de seguidores, inclusive as intervenções estéticas em que se submete, virando alvo de duras críticas no “tribunal da internet”.

Recentemente, a jovem de 18 anos de idade fez uma lipo LAD, conhecida também como 3D, a queridinha das famosas no momento. Em bate-papo exclusivo com Quem, a artista contou ter ficado abalada com os haters durante a quarentena, pensando até em desistir da carreira de influenciadora digital.

“Desde nova, lidei muito com toda essa pressão e críticas, mas nunca tinha lidado com uma onda de haters tão grande como este ano. Já fui cancelada no Twitter algumas vezes e tinha sempre alguém falando mal ou me criticando. Fiquei muito abalada, porque de tanto as pessoas falarem e apontarem o dedo, principalmente nessa fase da transição da adolescência para vida adulta, a gente começa a se questionar se está indo pelo caminho certo”, confessa.

Giovanna precisou de ajuda profissional para lidar com as críticas. “Pensei em desistir, me questionava se eu estava no caminho certo. Comecei a terapia e foi a melhor coisa que fiz. Realmente tudo isso está me ajudando bastante. Cada vez mais, estou tirando minhas angústias e receios e, principalmente, me conhecendo melhor, porque quando você se conhece bem, não dá tanta atenção às críticas, quando sabe bem quem você é”, acredita.

Acostumada com o universo digital desde criança, a atriz atribui sua naturalidade ao sucesso nas redes sociais. “Tenho meu Instagram desde os meus 10 anos de idade. Sempre gostei de compartilhar minha vida com as pessoas e elas gostam de interagir comigo. Mostro tudo do meu cotidiano para elas, desde o momento em que acordo até quando me deito. E sou bem fiel ao meu público, tento compartilhar tanto os momentos bons, quanto os ruins, para que eles se sintam mais próximos a mim”, justifica.

Giovanna expõe sua vida pessoal até em suas músicas. Ela lançou o EP Para Todos, em que cada música é a inicial de algum garoto que ela se relacionou, a inspirando a compôr a canção. O single J chegou a ser atribuído a João Guilherme, filho do cantor Leonardo, com quem ela já trabalhou junto, mas a cantora nega.

“Eu sempre escrevi letras e não tinha ninguém no Brasil que tinha feito isso. Já tinha as músicas e eu fui colocando as iniciais dos garotos no nome. Primeiro, lancei P, que foi uma desilusão amorosa que eu tive. E eu conto tudo na canção, que atravessei a cidade para encontrá-lo e ele não soube me amar. O J, se importava demais e isso me cansava. A música é sempre muito fiel a história que vivi”, explica ela, sem dar mais pistas dos nomes.

