Um dos momentos mais desconfortáveis da carreira – e da vida pessoal – de Mariah Carey foi durante uma participação no talk show de Ellen DeGeneres em 2008, quando ela teve que revelar a sua gravidez contra a sua vontade.

A cantora de 50 anos se abriu sobre esse momento em uma nova entrevista à Vulture, segundo reporta o site Yahoo!Entertainment. “Tudo o que posso dizer é que fiquei extremamente desconfortável com aquele momento. E realmente tive muita dificuldade em lidar com as consequências”, admitiu ela.

Na entrevista de 2008, DeGeneres pediu para que Carey confirmasse ou negasse os rumores de que ela estava esperando um filho com o seu então marido, Nick Cannon. Mesmo com a cantora tentando desconversar, DeGeneres insistiu no assunto e propôs que elas bebessem champanhe juntas. A cantora riu e disse que estava sendo pressionada – “não acredito que você fez isso comigo”, chegou a dizer –, e acabou revelando o segredo quando decidiu não tomar a bebida alcoólica.

Infelizmente, Mariah Carey acabou tendo um aborto espontâneo, e preferiu não se abrir sobre isso na época. Ela só fez a revelação em 2010, quando anunciou que ela e Cannon estavam esperando um bebê mais uma vez.

Na entrevista da nova edição da Vulture, a cantora confessou: “Eu não estava pronta para contar a ninguém [sobre a gravidez] porque tive um aborto espontâneo. Não quero julgar ninguém que já está sendo julgado, mas não gostei daquele momento”.

Trabalho tóxico

Em julho, diversos funcionários do ‘The Ellen DeGeneres Show’ relataram que o programa tinha um ambiente de trabalho tóxico. O programa passou por uma investigação interna, e DeGeneres chegou a fazer um pedido de desculpas – mas outras denúncias em relação ao comportamento da apresentadora dentro e fora do programa continuaram a vir à tona. O talk show deixou de ser exibido em uma emissora australiana; e DeGeneres recentemente ofereceu folgas e licenças médicas remuneradas para funcionários voltarem ao trabalho “sem medo”.