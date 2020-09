A atriz veterana Whoopi Goldberg fez um pedido especial ao grupo Disney, no último domingo (30). A protagonista de “Mudança de Hábito” publicou em sua conta no Twitter para que seja criado um parque temático de Wakanda como homenagem para Chadwick Boseman, o protagonista de “Pantera Negra”.

“Prezados responsáveis pela construção de novas experiências na DisneyLand e na Disney World, nós realmente não precisamos de outro reino de Frozen, mas de Wakanda”, escreveu no tuíte. “Por favor, construa um em nome de Chadwick Boseman”, reforçou a atriz.

Boseman morreu na última sexta-feira (28) depois de quatro anos lutando contra um câncer de cólon, desconhecido pela imprensa e até mesmo pelos colegas do ator, como o diretor do filme “Pantera Negra”.

No dia do anúncio de sua morte, foi revelado que o ator de 43 anos estava lutando contra o câncer desde o ano de 2016 e que fez todos os seus trabalhos no cinema intercalando filmagens com cirurgias e quimioterapia.