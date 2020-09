A beleza dos cabelos crespos ganha destaque em concurso online no Rio Grande do Sul

O intuito do concurso é exaltar a beleza e mostrar a grande pluralidade que existe no cabelo crespo. (Foto: Divulgação)

Empreendedoras da área da moda e beleza, promovem o primeiro concurso online para mulheres crespas do Rio Grande do Sul. O intuito do concurso é exaltar a beleza e mostrar a grande pluralidade que existe no cabelo crespo.

Segundo as idealizadoras Cíntia Santos e Cláudia Rosa, além de propagar um novo conceito de fazer concurso de beleza em períodos de isolamento social, o concurso, que já está em andamento, se torna uma grande vitrine para os diversos tipos de formas e texturas que ganham a mesma nomenclatura.

A modalidade virtual vem ganhando espaço nas áreas da moda e beleza e, agora, torna-se uma opção, também, para os concursos de beleza antes pensados somente no formato presencial.

O projeto foi idealizado a partir da repercussão negativa que a marca “Krespinha”, do portfólio de produtos da Bombril, teve em junho desse ano. No dia 17 de junho, após vários usuários acusarem a marca de racista nas redes sociais, a empresa se

pronunciou confirmando a retirada do produto de seu portfólio.

Diante desse episódio de conflito com a imagem desse tipo de cabelo e, na perspectiva de não adiar a ideia de um concurso específicos para crespas, as idealizadoras perceberam que poderiam realizar um pleito de forma funcional sem deixar de lado a beleza e o glamour das passarelas e, logo, adaptaram o processo para nova modalidade.

Assim como o movimento cultural “Black is Beautiful”, que surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos em um contexto onde as características estéticas da população negra eram vistas como inferiores, o objetivo desse tipo de evento é o de exaltar a pluralidade da beleza e se posicionar quanto à opressão de padrões de beleza.

As candidatas estão sendo avaliadas por oito jurados técnicos e por votação popular através de fotos e vídeos. Mulheres de 15 a 35 anos têm a oportunidade de mostrar toda beleza que existe no cabelo crespo. A primeira etapa da competição ocorreu no dia 29 de agosto.

Escolher a mais linda mulher crespa do Rio Grande do Sul não será tarefa fácil, afinal de contas, existem inúmeros tipos de cachos e muita beleza em todos eles. Informações podem ser obtidas pelo site www.maisbelacrespa.com.