Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

"Eu esperei e me programei para que esse momento acontecesse", disse a cantora Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação "Eu esperei e me programei para que esse momento acontecesse", disse a cantora (Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação) Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação

Aos 34 anos, Mariana Rios já mostrou diversas facetas na televisão. Atuou em várias novelas e peças de teatro e foi apresentadora e repórter, mas é na carreira musical que a atriz tem se dedicado nos últimos anos, e deve permanecer assim nos próximos. Além da música, ela encontrou recentemente uma outra paixão: o pole dance.

“Olha que coisa louca. Vi que uma menina lá de Araxá estava fazendo pole dance. Ela é bailarina há anos. Fiquei apaixonada e liguei para ela. A gente não se falava há muito tempo. Ela me contou sobre o pole dance esportivo em que você faz exercícios na barra de pole. É quase uma coisa circense”, disse a atriz, que está afastada da televisão desde “PopStar” (TV Globo, 2017), quando foi repórter da atração.

Rios afirma que praticar pole dance é uma forma de exercitar os músculos do corpo e também a sensualidade. Atualmente, ela faz aulas com Vanessa Costa, professora e presidente da Federação Brasileira de Pole Dance.

“Não consigo fazer todos os dias, que seria o ideal para ir ganhando mais tônus e mais força. Eu ainda não dou conta, porque fico morta. Faço duas vezes por semana durante cerca de uma hora, e intercalo com musculação e muay thai. Todos os dias, de alguma forma, eu me exercito”, afirma.

A cantora costuma compartilhar vídeos das performances em seu Instagram, muitos deles feitos por seu noivo, Lucas Kalil, com quem subirá ao altar em breve. “Nosso casamento sai neste ano. Já já vocês saberão mais informações [risos].”

Carreira musical

Após passar dez anos na TV Globo, Mariana Rios deixou de lado a carreira de atriz para se dedicar à carreira musical. Sua última atuação foi uma participação, como ela mesma, na novela “Totalmente Demais” (TV Globo, 2015-2016).

Ela canta desde os sete anos e, no final do ano passado lançou seu primeiro EP, “Eu e Você”, que contém quatro músicas de pop acústico. Foram dez anos de hiato desde o seu primeiro e único álbum, “Mariana Rios”, que contém 15 músicas. “Este ano é da música. Eu sempre quis cantar. Disse isso a minha vida toda, desde criança. Eu esperei e me programei para que esse momento acontecesse. O que eu quero fazer da minha vida é isso”, diz Rios.

A cantora afirma que o público ainda está se acostumando com a nova fase, e que pede sua volta às telinhas como atriz. “Estou passando por uma transição, não tem jeito. Não dá para achar que as pessoas vão virar uma chavinha na cabeça delas da noite para o dia. Leva um tempo.”

