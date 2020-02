Celebridades Paolla Oliveira curte ensaio de samba na Grande Rio com coach apontado como novo affair

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Profissional de inteligência emocional, Douglas Maluf é visto com a atriz desde novembro Foto: Reprodução/Instagram Profissional de inteligência emocional, Douglas Maluf é visto com a atriz desde novembro Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio, ensaiou na quadra da agremiação, na noite de terça-feira (11), ao lado do coach de inteligência emocional Douglas Maluf.

O profissional é apontado como novo affair da atriz desde novembro de 2019, mas nenhum dos dois confirmou o relacionamento oficialmente até então. Na noite de terça, Maluf ficou na mesma área VIP da atriz e gravou vídeos enquanto a rainha de bateria sambava.

O último namoro de Paolla havia sido com o diretor de TV Rogério Gomes, o Papinha, mas os dois romperam em janeiro de 2019, após quatro anos juntos. Além de Maluf, estiveram no ensaio famosos como Mileide Mihaile, Pocah e Gabily.

Com tranças no cabelo, Paolla Oliveira vestiu no ensaio um top e leggin verde, com detalhes em vermelho – cores da Grande Rio. Nas redes sociais, Oliveira contou que o coração já está disparado de emoção.

A atriz também é destaque do clipe que mostra o novo samba-enredo 2020 da Grande Rio. O vídeo foi lançado no canal do YouTube do produtor KondZilla, em dezembro do ano passado. Nas cenas, a artista aparece com dois looks diferentes: um branco e um vermelho com transparência. O tema do samba para o ano que vem é sobre intolerância religiosa.

Além da sua participação na avenida, Paolla Oliveira vai também marcar presença nos blocos de rua. A convite do cantor Elymar Santos, 67, a atriz será rainha do seu bloco chamado “Elymar pra Pular”, que vai acontecer no Complexo do Alemão, zona norte do Rio.

