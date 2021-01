Variedades Mariana Uhlmann posa com Felipe Simas e filosofa sobre casamento: “Amar é cuidar”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Influencer dividiu clique com o marido em topo de montanha Foto: Reprodução/Instagram Influencer dividiu clique com o marido em topo de montanha. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Uhlmann usou seu Instagram, na noite de sexta-feira (08), para postar uma linda foto com o maridão, o ator Felipe Simas, no topo de uma montanha e filosofou sobre parceria no casamento.

“No casamento descobri que o amar é cuidar, e também abrir mão de certas coisas! Eu nunca gostei de mato, trilhas mas amo caminhada, ele já não ama tanto mas sempre que pode vai caminhar do meu lado! Hoje fomos até o topo de uma montanha, caminhamos uma hora, mato até o joelho, bastante bichinho, lama, riachos, e tudo que eu não gosto, e valeu a pena, pois estávamos juntos…”, começou Mariana.

“O seu entusiasmo a cada parada, a sua alegria a cada subida a mais, e no final a sua palavra de saber o quanto gosta disso mas hoje somos dois e não vale mais só a sua vontade, a decisão é nossa, me faz acreditar e ter a certeza de tudo que Deus quer para nós! Obrigada, eu te amo”, finalizou ela, que é casada com Simas desde 2016 e com quem tem três filhos (Joaquim, 6, Maria, 3, e Vicente, de 10 meses).

