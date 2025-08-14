Esporte Mariano atleta do River-PI é assassinado dentro de escola em Teresina

Jogador do River do Piauí, foi surpreendido dentro de uma escola e baleado com quatro tiros em uma área sem cobertura das câmeras de segurança. Foto: Reprodução/ Instagram Mariano, jogador do River do Piauí, foi surpreendido dentro de uma escola e baleado com quatro tiros em uma área sem cobertura das câmeras de segurança. (Foto: Reprodução/ Instagram) Foto: Reprodução/ Instagram

O futebol do Piauí amanheceu em luto nesta quinta-feira (14) com a trágica morte de Mariano Nascimento Moura, jogador da equipe Sub-16 do River Atlético Clube, vítima de homicídio a tiros dentro do Centro Educacional de Educação Profissional (CEEP) Residencial Esplanada, localizado no bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina.

Segundo relatos de testemunhas, o autor do crime teria invadido a escola pulando o muro e surpreendido Mariano próximo a uma das salas de aula. O jovem de 16 anos foi atingido por quatro disparos e morreu no local. A execução teria ocorrido em um beco entre o muro e uma sala, área fora do alcance das câmeras de segurança.

“Nós tivemos a informação de que o indivíduo executou o aluno em um beco, entre o muro e uma das salas, onde não dá para ver exatamente nas câmeras o momento da execução. Dá para saber que ele foi levado por outro ou outros alunos, ainda estamos vendo”, explicou o tenente Giovanny Dias.

Ainda segundo o policial militar, diversos estudantes presenciaram o momento da morte do colega. Os alunos foram liberados pela direção. Um tio do garoto relatou que Mariano ia para a escola regularmente e era dedicado ao futebol.

“Até onde sabemos, ele não tinha envolvimento com nada. O que sabemos é que ele era um menino que estudava, que estava treinando e tinha até propostas para a base de clubes de futebol. Foi um bom filho, só ele e a mãe”, disse o familiar.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil. Até o momento, o autor do crime não foi localizado, e as autoridades seguem em busca de informações que possam esclarecer o ocorrido.

Em nota oficial, o River-PI expressou profunda tristeza pela morte de Mariano:

“É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano.”

