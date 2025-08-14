Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Mariano atleta do River-PI é assassinado dentro de escola em Teresina

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Jogador do River do Piauí, foi surpreendido dentro de uma escola e baleado com quatro tiros em uma área sem cobertura das câmeras de segurança.

Foto: Reprodução/ Instagram
Mariano, jogador do River do Piauí, foi surpreendido dentro de uma escola e baleado com quatro tiros em uma área sem cobertura das câmeras de segurança. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O futebol do Piauí amanheceu em luto nesta quinta-feira (14) com a trágica morte de Mariano Nascimento Moura, jogador da equipe Sub-16 do River Atlético Clube, vítima de homicídio a tiros dentro do Centro Educacional de Educação Profissional (CEEP) Residencial Esplanada, localizado no bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina.

Segundo relatos de testemunhas, o autor do crime teria invadido a escola pulando o muro e surpreendido Mariano próximo a uma das salas de aula. O jovem de 16 anos foi atingido por quatro disparos e morreu no local. A execução teria ocorrido em um beco entre o muro e uma sala, área fora do alcance das câmeras de segurança.

“Nós tivemos a informação de que o indivíduo executou o aluno em um beco, entre o muro e uma das salas, onde não dá para ver exatamente nas câmeras o momento da execução. Dá para saber que ele foi levado por outro ou outros alunos, ainda estamos vendo”, explicou o tenente Giovanny Dias.

Ainda segundo o policial militar, diversos estudantes presenciaram o momento da morte do colega. Os alunos foram liberados pela direção. Um tio do garoto relatou que Mariano ia para a escola regularmente e era dedicado ao futebol.

“Até onde sabemos, ele não tinha envolvimento com nada. O que sabemos é que ele era um menino que estudava, que estava treinando e tinha até propostas para a base de clubes de futebol. Foi um bom filho, só ele e a mãe”, disse o familiar.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil. Até o momento, o autor do crime não foi localizado, e as autoridades seguem em busca de informações que possam esclarecer o ocorrido.

Em nota oficial, o River-PI expressou profunda tristeza pela morte de Mariano:

É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano.”

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Vítima da enchente às margens do Rio Taquari é identificada por meio da genética forense no RS
https://www.osul.com.br/mariano-atleta-do-river-pi-e-assassinado-dentro-de-escola-em-teresina/ Mariano atleta do River-PI é assassinado dentro de escola em Teresina 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Vítima da enchente às margens do Rio Taquari é identificada por meio da genética forense no RS
Porto Alegre Moto é flagrada a 130 km/h na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre
Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão
Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que o Brasil tenta fazer “execução política” com Bolsonaro
Saúde Ministro Alexandre Padilha chama o presidente dos Estados Unidos de inimigo da saúde e afirma que a sanção é absurda
Inter Rochet se espelha em virada do Inter na Libertadores de 2023 para superar o Flamengo
Esporte Flamengo lidera ranking de públicos da Libertadores com recorde no Maracanã
Grêmio Grêmio intensifica treinos visando recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Motorista de aplicativo é preso após desviar rota e sequestrar adolescente no Rio Grande do Sul
Política Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Esporte Flamengo lidera ranking de públicos da Libertadores com recorde no Maracanã

Esporte Confusão marca empate entre Atlético Nacional e São Paulo na Libertadores

Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes

Esporte Seleção Brasileira feminina de vôlei mira título inédito no Mundial após bronze na VNL