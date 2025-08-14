Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto surpreende e já é comparado a Ayrton Senna

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na última corrida, Gabriel Bortoleto foi eleito piloto do dia após uma atuação estratégica Foto: Reprodução/Stake F1 Team Na última corrida, Gabriel Bortoleto foi eleito piloto do dia após uma atuação estratégica. (Foto: Reprodução/Stake F1 Team) Foto: Reprodução/Stake F1 Team

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desempenho de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 tem chamado atenção de fãs e especialistas ao redor do mundo. O piloto brasileiro, que estreou nesta temporada pela Sauber, vem demonstrando consistência, maturidade e leitura de corrida acima da média para um novato — qualidades que já renderam comparações com Ayrton Senna, ícone do automobilismo nacional e mundial.

Na comunidade r/formula1, do Reddit, onde entusiastas debatem diariamente sobre a categoria, Bortoleto foi exaltado por suas atuações e já recebeu o título informal de “rookie of the year” (novato do ano). Um dos usuários destacou:

“Na minha opinião, o que ele está fazendo na Sauber mostra muito mais talento que todos os outros novatos deste ano. Desde o início da temporada, eu já achava que ele seria um dos melhores, porque ele ganhou os títulos da Fórmula 3 e Fórmula 2 (…). Dito isso, bem-vindo de volta, Ayrton Senna.”

Outro comentário, sobre o GP da Hungria, reforçou o entusiasmo:

“A melhor corrida da carreira dele. Ele está melhor a cada corrida, estou muito feliz por ele.”

E um terceiro usuário lembrou do histórico vitorioso do brasileiro:

“Ele dominou e venceu a Fórmula 3 e Fórmula 2 de forma seguida. Ele tem um histórico tipo o do George, Charles e Piastri, mas ninguém fala dele.”

Na última etapa, disputada em 3 de agosto, Bortoleto foi eleito piloto do dia, mesmo tendo subido apenas uma posição em relação ao grid de largada. A escolha se deu pela atuação sólida e estratégica: com apenas uma parada, o brasileiro conseguiu manter sua colocação e somar oito pontos no Mundial de Pilotos.

Com o novo resultado, Bortoleto chegou a 14 pontos no campeonato, ultrapassando Yuki Tsunoda (10 pontos) e Oliver Bearman (8 pontos), deixando a “vice-lanterna” do grid.

Daqui a três meses, Gabriel Bortoleto vai ter seu primeiro encontro “ao vivo” com a torcida brasileira, no GP de São Paulo, em 9 de novembro, em Interlagos. Em sua primeira temporada na Fórmula 1, o jovem piloto fez questão de destacar a paixão dos fãs nacionais, inclusive, nas redes sociais.

“Esse ano vou estar correndo pela primeira vez em casa, é um sonho de criança. Vai ser uma loucura, nem quero ficar pensando muito porque senão vou enlouquecer. Eu amo os fãs brasileiros. Amo o quão calorosos os brasileiros são, o quanto torcem, estão com você nos momentos bons ou ruins, brigam com as pessoas que falam mal nas redes sociais, brigam com unhas e dentes. É único no Brasil, até os gringos falam. É algo único, sou muito grato por isso. É muito legal ter o apoio de pessoas que torcem por você. Não sei o que esperar no Brasil. No ano passado, já teve um assédio, muita mídia em cima”, disse.

A trajetória de Gabriel Bortoleto é marcada por conquistas consecutivas: campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, o piloto chegou à F1 com credenciais de peso. Agora, com atuações cada vez mais consistentes, começa a conquistar não só pontos, mas também o respeito da comunidade internacional — e o carinho dos brasileiros, que já fazem memes e torcem por sua ascensão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-gabriel-bortoleto-surpreende-e-ja-e-comparado-a-ayrton-senna/

Fórmula 1: Gabriel Bortoleto surpreende e já é comparado a Ayrton Senna

2025-08-14