Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Mosqueteiras somam ponto fora de casa e seguem invictas no Gauchão Feminino 2025. Foto: Caroline Motta/Grêmio Mosqueteiras somam ponto fora de casa e seguem invictas no Gauchão Feminino 2025. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

O Grêmio conquistou um ponto importante na tarde dessa quarta-feira (13), ao empatar em 1 a 1 com o Juventude, no Complexo Esportivo do Sesi, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino 2025. Com o resultado, as Mosqueteiras chegaram a quatro pontos e mantêm a vice-liderança na competição.

Logo aos 7 minutos, o Tricolor mostrou sua força ofensiva. A meia Camila Pini cobrou escanteio da esquerda com precisão, e a bola encontrou Karol Arcanjo no segundo travessão. A atacante escorou com categoria para abrir o placar: 1 a 0 Grêmio.

Apesar do bom início, o Juventude reagiu rapidamente e empatou aos 16 minutos, com gol da centroavante Dani Ortolan.

No segundo tempo, o Grêmio voltou determinado a buscar os três pontos. A equipe teve boas oportunidades, incluindo uma finalização na trave e uma defesa salvadora da goleira gremista, que evitou a virada das mandantes.

As Gurias Gremistas voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Flamengo de São Pedro, em Tenente Portela. A partida será mais uma oportunidade para o Grêmio consolidar sua campanha e seguir firme na briga pelo título estadual.

