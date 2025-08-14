Esporte Corinthians promete acionar a Fifa para impedir saída de jovem promessa da base

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Kauê Furquim já desperta o interesse de gigantes internacionais Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Aos 16 anos, Kauê Furquim já desperta o interesse de gigantes internacionais. (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Corinthians pretende recorrer à Fifa para contestar a transferência de Kauê Furquim, de 16 anos, para o Bahia. O clube baiano, integrante do City Football Group (CFG), pagou uma multa de R$ 14 milhões para contratar o jovem, considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Timão.

Em abril deste ano, Kauê assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. A cláusula de rescisão para clubes estrangeiros estava estipulada em 50 milhões de euros — cerca de R$ 330 milhões na cotação atual. No entanto, a legislação brasileira determina que, para negociações internas, o valor da multa seja equivalente a duas mil vezes o salário do atleta, o que permitiu ao Bahia concluir a contratação por R$ 14 milhões.

A diretoria corintiana acredita que o Bahia está sendo usado como intermediário para facilitar a ida de Kauê ao Manchester City, principal clube do CFG. O Timão alega que a operação configura uma “transferência-ponte”, prática proibida tanto pela CBF quanto pela Fifa.

Segundo o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), da CBF, e o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP), da Fifa, transferências-ponte ocorrem quando um jogador é negociado com um clube intermediário com o objetivo de ser repassado posteriormente a outro clube, geralmente para burlar regras como compensações de formação ou mecanismos de solidariedade.

O Corinthians sustenta que a negociação de Kauê se enquadra nesse tipo de prática e pretende apresentar o caso à Fifa. Se a irregularidade for comprovada, o clube paulista poderá receber uma compensação financeira.

O Artigo 34 do RNRTAF estabelece que, se um jogador é registrado por um clube e, em menos de 16 semanas, é transferido para outro sem ter atuado em competições oficiais ou sem justificativa esportiva relevante, há indícios de transferência-ponte.

Já o Artigo 5 do RSTP da Fifa, em vigor desde 2020, também prevê sanções para esse tipo de operação, com o mesmo prazo de 16 semanas como referência.

O Corinthians agora se prepara para reunir provas e formalizar a denúncia, na tentativa de impedir que Kauê Furquim deixe o clube por um valor considerado abaixo do potencial de mercado e sem retorno esportivo.

Nesta semana, o Timão foi punido pela Fifa por conta da dívida pela transferência do zagueiro Félix Torres, no início da gestão Augusto Melo. Agora, o Corinthians se movimenta para tentar derrubar o transfer ban imposto pela entidade máxima do futebol.

Sem conseguir cumprir o prazo terminado pela entidade para pagamento de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 33,1 milhões) junto ao Santos Laguna (MEX), o clube paulista está impedido de inscrever jogadores pelo período de três janelas de transferências.

Além da punição envolvendo a contratação de Torres, o Corinthians ainda poderá sofrer outras três punições sobre recursos levados à Corte Arbitral do Esporte. Uma delas em relação a Rodrigo Garro, também contratado no início da gestão Augusto Melo.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 19,3 milhões na cotação atual) ao Talleres pela transferência do meia, além de juros de 18% ao ano de janeiro 2024 até a data do pagamento. A punição se estende ainda aos US$ 700 mil (algo em torno de R$ 3,8 milhões) demandados pelos argentinos por conta de despesas operacionais.

Nos moldes atuais, a dívida em relação ao Talleres custaria R$ 23,1 milhões ao Corinthians, além de juros de 18% ao ano considerando de janeiro 2024 até a data do pagamento. O clube aguarda também a decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre o Matías Rojas.

O caso foi levado em recurso ao Tribunal na Suíça após decisão da Fifa que condenou o Corinthians ao pagamento de R$ 40,4 milhões ao meia, que rescindiu seu contrato no Parque São Jorge no início de 2024 por conta de sucessivos atrasos nos pagamentos de direitos de imagem desde meados de 2023, ainda sob a gestão de Duilio Monteiro Alves.

O valor da indenização corresponde ao total restante do contrato que o meia paraguaio teria a receber até o fim do vínculo com o Timão, em junho de 2027.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/corinthians-promete-acionar-a-fifa-para-impedir-saida-de-jovem-promessa-da-base/

Corinthians promete acionar a Fifa para impedir saída de jovem promessa da base

2025-08-14