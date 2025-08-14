Grêmio Livre no mercado, Nathan “Pescador” desperta interesse após saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Atleta mira novos desafios e pretende seguir na Série A do Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atleta mira novos desafios e pretende seguir na Série A do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na última terça-feira (12), o Grêmio oficializou a rescisão de contrato com o meio-campista Nathan, conhecido como “Pescador”. Aos 29 anos, o jogador está livre no mercado e, segundo seu staff, já desperta o interesse de pelo menos quatro clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Equipes do exterior também teriam sondado o atleta.

Nathan disputou apenas duas partidas na atual edição do Brasileirão, o que o mantém elegível para atuar por outro clube na mesma competição — o limite é de sete jogos. Desde que chegou ao Grêmio, em abril de 2023, o meia nunca conseguiu se firmar como titular. Foram 47 partidas com a camisa tricolor, sendo apenas 14 como titular, com um gol marcado e uma assistência registrada.

Em 2024, Nathan esteve em campo apenas quatro vezes. Sua última aparição foi na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, no dia 29 de maio, na Arena do Grêmio. No início de julho, o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 1 na panturrilha direita, o que contribuiu para sua ausência nas últimas partidas.

Revelado pelo Athletico-PR, Nathan construiu uma trajetória com experiências internacionais, atuando pelo Vitesse (Holanda), Amiens (França) e Belenenses (Portugal). No futebol brasileiro, além do Grêmio, vestiu as camisas de Atlético-MG e Fluminense.

Em nota oficial, o Grêmio agradeceu ao atleta pela dedicação durante sua passagem pelo clube:

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o meio-campista Nathan para o encerramento antecipado do seu vínculo. O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo em sua passagem pelo Tricolor e deseja sucesso na sequência de sua carreira.”

Agora livre para negociar, Nathan avalia propostas e pode definir seu futuro nos próximos dias.

