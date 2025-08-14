Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Torcida do Botafogo prepara mosaico em movimento para duelo contra a LDU pela Libertadores

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Foto: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo chega fortalecido para brigar pelo bicampeonato da competição continental. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A noite desta quinta-feira (14) promete ser especial no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo está organizando uma grande festa para o confronto contra a LDU, pelas oitavas de final da Libertadores, com direito a um mosaico em movimento nos setores Leste Superior e Inferior — uma inovação que já virou marca registrada dos alvinegros.

A ação é promovida pelo grupo de torcedores ‘Movimento Ninguém Ama Como a Gente’, responsável por trazer o conceito ao Brasil em 2024, quando o Botafogo virou destaque nas redes sociais com o espetáculo visual antes do jogo contra o Estudiantes-ARG.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo garantiu vaga no mata-mata ao terminar em segundo lugar no Grupo A, com 12 pontos. A campanha teve momentos de instabilidade, incluindo a saída do técnico Renato Paiva. Desde a chegada de David Ancelotti, após a pausa para o Mundial, o desempenho da equipe melhorou visivelmente.

Para o duelo contra os equatorianos, o clube carioca poderá contar com reforços importantes: o goleiro Neto, os meias Danilo e Álvaro Montoro, além dos atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral foram inscritos na competição. Já os lesionados Kaio Pantaleão e Jordan Barrera seguem em recuperação e só devem retornar em caso de classificação para as quartas de final.

A LDU avançou como líder do Grupo C, o mesmo do Flamengo, com 11 pontos e vantagem no saldo de gols. Após a saída de Pablo Sánchez, o comando técnico passou para Tiago Nunes, ex-Botafogo, que conhece bem o ambiente alvinegro e pode surpreender.

