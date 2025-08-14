Política Pesquisa Datafolha diz que 51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, e 42% discordam

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

O ex-presidente aguarda julgamento, que deve começar em setembro, sob a acusação de tramar um golpe de Estado

Nova pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria, 53%, considera que o magistrado vem agindo dentro da lei.

Foi o que aferiu o instituto na segunda-feira (11) e na terça (12), quando foi a campo e ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios. A margem de erro global do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

No dia 4 deste mês, Moraes determinou a prisão domiciliar do político por considerar que ele havia desrespeitado uma das medidas cautelares que haviam sido definidas, de não se pronunciar por redes sociais de terceiros, ao participar virtualmente de ato em seu favor na véspera.

O ex-presidente aguarda julgamento, que deve começar em setembro, sob a acusação de tramar um golpe de Estado para ficar no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022. Nessa quarta (13), a defesa dele apresentou as alegações finais no processo.

Segundo a pesquisa Datafolha, a prisão chegou aos ouvidos de 87% dos eleitores, com 30% deles se dizendo bem informados, 42%, mais ou menos, e 15%, com poucos dados. Entre os ouvidos, 42% dizem discordar da prisão. Outros 4% não souberam opinar, e 3% se mostraram indiferentes ao tema.

Bolsonaro nega as acusações e diz ser um perseguido político, versão que supostamente sensibilizou o presidente Donald Trump, por meio de uma campanha liderada nos Estados Unidos por Eduardo, deputado e filho do ex-presidente brasileiro.

O americano puniu o Brasil com tarifas de importação de 50%, cassou o visto de Moraes e outros ministros do Supremo, além de incluir o relator do caso do golpe em uma lista de pessoas sob sanções econômicas draconianas, por meio da Lei Magnitsky. Ele acusa Moraes de ferir direitos humanos.

Os eleitores brasileiros discordam de tal avaliação, em sua maioria (53%). Já 39% acreditam que o magistrado persegue Bolsonaro por razões políticas. Outros 7% não deram sua opinião —os 100% não são atingidos por uma questão de arredondamento de números.

Para 43%, o Judiciário trata Bolsonaro pior do que outros políticos, enquanto 37% consideram que o faz de forma igual. Outros 13% veem a Justiça tratando o ex-presidente melhor que seus pares, enquanto 7% não opinaram.

As avaliações colhidas pelo Datafolha são homogêneas, com algumas variações que acabam caindo dentro das margens de erro ampliadas de segmentos específicos. Jovens de 16 a 24 anos, por exemplo, aprovam mais a prisão (60%), mas a banda variável do estrato é de seis pontos para mais ou menos. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

