Marido da ministra do Turismo procura o presidente da Câmara dos Deputados e tenta desgastar com Janja possível sucessor no Ministério

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Waguinho, prefeito de Belford Roxo, afirma que ainda tem esperanças de manter Daniela Carneiro no Turismo. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, reforçou a ofensiva para manter a sua mulher, Daniela Carneiro, no comando do Ministério do Turismo. Aliado do presidente Lula, ele disse nessa quarta-feira (14) que tentou desgastar o deputado Celso Sabino (União-BA), favorito para substituí-la no cargo.

A ofensiva, segundo o prefeito, envolveu circular a informação para a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de que Sabino foi alvo de medidas protetivas de sua ex-mulher. Além disso, ele conta que tentará se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para pedir ajuda.

Desde que despontou como favorito para substituir Daniela no Ministério do Turismo, Sabino vem enfrentando desgastes em função do apoio que deu ao ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do ano passado e de manifestações contra Lula – ele chegou a apagar publicações que continham críticas ao petista.

Uma decisão judicial de 2014 que obrigou o deputado a cumprir medidas protetivas contra a mulher por “perturbação da tranquilidade” também circulou no governo, mas interlocutores do Planalto minimizaram o impacto do episódio, já que o caso foi encerrado pela Justiça após o Ministério Público defender o arquivamento. Sabino disse que não houve “agressão ou qualquer tipo de violência”.

“Fiz a história chegar à Janja”, disse Waguinho, afirmando que não teve uma conversa direta com a primeira-dama, mas que o recado foi enviado por meio de aliados.

O prefeito afirmou ainda que nada está definido e que há chance de Daniela permanecer no governo. Segundo ele, Lula e a ministra chegaram a chorar quando o presidente disse que ela era da “cota” dele e que não gostaria que ela deixasse a gestão.

Nesta quinta (15), a ministra participará da reunião ministerial no Palácio do Planalto e vai apresentar um balanço dos seus cinco meses de gestão à frente da pasta. O prefeito também vai falar novamente com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com Lira.

“Está previsto para conversar com o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira tem uma história muito forte de amizade com a gente, até pela história com a Daniela, quando ela o apoiou na eleição para presidente da Câmara, e ela era do MDB. Ela já tinha dado a palavra, e no final o Baleia Rossi decidiu ser candidato. E como a gente não volta a nossa palavra atrás, a Daniela manteve o voto para o Arthur Lira.”

Waguinho também terá uma conversa com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para acertar demandas de espaço no governo para seu grupo político no Rio de Janeiro. Segundo o prefeito, são cargos de segundo e terceiro escalão que estão travados.

