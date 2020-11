Geral Marido de Ana Hickmann revela câncer no pescoço: “Estou otimista”

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, disse que já está em tratamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou aos seus seguidores em um vídeo no Instagram nesta terça-feira (10) que está com câncer no pescoço. O empresário deu detalhes de como descobriu a doença e disse que já está em tratamento, passando por sessões de radioterapia e quimioterapia no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele também afirmou que está otimista.

“Vou tentar ser breve e objetivo. Tomei a iniciativa de gravar esse vídeo após uns 24 dias do ocorrido, porque já me reconheceram na oncologia do hospital Albert Einstein algumas vezes, na qual eu tenho ido desde a semana passada todos os dias. Enfim, e por conta da aparência da gente, que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer”, começou ele, que é pai de Alexandre, de 6 anos, de seu casamento com Hickmann.

“No dia 17 de outubro, fui submetido a uma cirurgia para tirar um linfonodo. O linfonodo, de fato, era um tumor em metástase. O tumor estava entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase [quando há a presença de células cancerosas fora da região do câncer primário]. Ele foi retirado inteiro, com sucesso, e foi diagnosticado, então, câncer”, explicou.

Alexandre já começou a passar por sessões de radioterapia e quimioterapia e garantiu estar otimista pela sua recuperação. “Passo bem, graças a Deus, estou conseguindo cuidar da minha família, dentro do possível. Claro que a Ana, sendo Ana, assumiu grande parte das minhas obrigações, muito valente, muito aguerrida essa minha esposa. Mas, pelo menos, estou conseguindo resolver algumas coisas, me dividindo entre o hospital, a empresa e a função de ser pai. Estou otimista. Só nos dias de quimioterapia a gente fica muito avariado, mas o dia de amanhã já é melhor. Estou forte, vou vencer. Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora”, finalizou.

Em janeiro, Alexandre foi internado para tratar uma infecção na glândula parótida, que fica no pescoço, onde descobriu que já tinha os linfonodos. Nesta quarta-feira (11), ele compartilhou vídeos no hospital para o tratamento. “Aqui é minha segunda casa”, disse ele. “Sem mimimi, pra guerra”, também escreveu.

Famosos mandam apoio

Nos comentários do vídeo de Alexandre, alguns famosos mandaram mensagens de apoio a ele. “Tudo vai dar certo. Muita fé!”, escreveu Sabrina Sato. “Força, monstro! O seu presente de aniversário será a cura. É isso que eu te desejo, meu irmão. Amo você e sua família e estarei aqui pra tudo que precisarem”, disse Ticiane Pinheiro. “Força, Ale. Tamo junto, Deus no comando. Já era esse câncer aí. Você é monstro e guerreiro”, comentou Henrique Fogaça. “Fala, Alê! Pra você, que é um cara pragmático e sem medo de ser feliz. respira , faz aí direitinho essa porra de rádio, quimio que tem que fazer, até por excesso de cuidado, pois não é por esse incômodo que você vai deixar de continuar brilhando e ser o índio velho invocado que você é! Anota aí, o que escrevi e fé, porque você já está curado”, declarou Tom Cavalcante. As informações são da Revista Quem.

