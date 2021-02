Esporte Marido de Gisele Bündchen, o jogador de futebol americano Tom Brady conquistou o seu sétimo título “Super Bowl”

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Casou comemorou a vitória no estádio, ao lado dos filhos. (Foto: Divulgação/NFL)

Marido da gaúcha Gisele Bündchen, o jogador de futebol americano Tom Brady conquistou o sétimo título do “Super Bowl”, uma das principais competições esportivas dos Estados Unidos. O camisa 12 se sagrou heptacampeão ao liderar o Tampa Bay Buccaneers à vitória na grande final da temporada 2020-21 contra o Kansas City Chiefs, 31 a 9.

O “Super Bowl” é o duelo final do campeonato da NFL (National Football League), principal liga da modalidade no país e que decide o campeão da temporada. Disputada desde 1967, é também uma das que movimentam as maiores quantias em dinheiro.

A gaúcha de 40 anos estava presente no Raymond James Stadium, onde viu mais uma vez o seu amado de 43 anos, ser campeão. “Let’s go, papai!”, postou nas redes sociais. Gisele comemorou a vitória com os filhos, Benjamin e Vivian, além do enteado Jack.

“Estou muito orgulhoso desses caras aqui. Tivemos uma fase difícil em novembro, mas crescemos no momento certo. A gente sabia que este momento chegaria, não é?”, discursou Tom ao receber o troféu. O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais esperados e assistidos em todo o mundo, com média de 100 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos

Por conta das restrições para conter a propagação do coronavírus, apenas 25 mil pessoas foram permitidas no estádio, o menor público da história da final da NFL, a liga do esporte. Destas 25 mil, quase um terço foram profissionais da saúde vacinados, convidados pela entidade como uma forma de homenagem pelo trabalho essencial prestado durante a pandemia.

Antes da execução do Hino Nacional norte-americano, o presidente Joe Biden apareceu em uma mensagem gravada, exibida no telão, pedindo um minuto de silêncio pelas mais de 440 mil mortos pela doença nos Estados Unidos.

No intervalo, o cantor The Weeknd fez um pot-pourri com seus maiores sucessos, como “Starboy”, “I Can’t Feel My Face”, “Earned It”, “The Hills” e “Blinding Lights”.

Mas diferentemente da maioria dos shows de intervalo do Super Bowl, geralmente montados no centro do campo, desta vez o palco estava nas arquibancadas, no fundo do estádio, e ele só foi para o gramado na última música.

Ex-namorada

Ex-namorada e mãe do filho mais velho de Brady, Bridget Moynahan provou que ela e o quarterback mantêm relações amigáveis. Os dois formaram um casal por dois anos, entre 2004 e 2006. Três anos depois, Tom se casou com a top model brasileira Gisele Bündchen, nascida no Rio Grande do Sul.

A estrela de “Blue Bloods” elogiou a performance de Brady no campeonato. “Tenho certeza de que não sou a única [a ficar feliz pela conquista]”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Há duas semanas, a atriz havia postado uma mensagem nas redes sociais, celebrando o fato de Tom ter chegado ao seu décimo “Super Bowl”: “Eu não poderia estar mais orgulhosa. Tom Brady disse que faria isso e fez”.

