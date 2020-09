Magazine Marido de Ivete Sangalo encontra uma cobra em casa e diz: “Linda visitante”

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Ivete Sangalo com o marido, Daniel Cady, e os três filhos do casal, Marina, Helena e Marcelo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, contou para os fãs que encontrou uma cobra em sua casa na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, onde a família passa a quarentena. O nutricionista explicou que o animal foi devolvido à natureza.

“Mais uma linda visitante aqui em casa… Capturada e solta de volta para a mata”, contou ele ao postar um vídeo da cobra em seu perfil do Instagram.

Essa não foi a primeira visita de uma cobra a residência de Sangalo. Em abril deste ano, Ivete postou um vídeo sobre a cobra que tinha encontrado. “Olha isso, gente, que linda! Tão indefesa a bichinha. Vá com Deus, minha filha”, disse na ocasião.

A cantora, que segue a dieta saudável do maridão, tem um grande jardim em sua casa, onde tem treinado boxe nesta quarentena. A cantora voltou a praticar luta com a orientação de um professor.

Casada com Daniel desde 2011, Ivete tem três filhos, Marcelo, que já mostra o seu talento nos carnavais no trio elétrico da mãe ticando percussão, e as gêmeas, Marina e Helena.

