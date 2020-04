Magazine Marília Mendonça anuncia novo show em live durante quarentena

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Marília dividiu com os fãs que havia feito doações de cestas básicas para pessoas de baixa renda de Goiânia Foto: Reprodução/Instagram Marília dividiu com os fãs que havia feito doações de cestas básicas para pessoas de baixa renda de Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça deu uma notícia muito aguardada por fãs: ela vai fazer um novo show em transmissão ao vivo! Após a apresentação recorde de Gusttavo Lima, a cantora recebeu diversos pedidos para uma segunda apresentação.

A primeira aconteceu em clima caseiro e ela teve como convidado o namorado, Murilo Huff. Para contar a novidade na internet, ela citou um bordão do seriado “Chaves”. “Calem-se, calem-se, calem-se… Vocês me deixam louca! É claro que vai ter live, dia 8 de abril, 20h no meu canal do Youtube. Você é meu convidado especial”, afirmou a artista em vídeo.

Em seus Stories, ela ainda revelou que o vídeo ao vivo acontecerá com o apoio da marca Stone. “Não faz sentido ser apenas uma live. Além de curtir o seu show na sua casa, com muita moda boa e sofrência que você ama, nós vamos ajudar o pequeno negócio, pessoas e casas necessitadas”, escreveu a goiana.

Nesta semana, aliás, Marília dividiu com os fãs que havia feito doações de cestas básicas para pessoas de baixa renda de Goiânia. “Não veja esse post como autoafirmação nem altruísmo. Enxergue nele o incentivo que precisava para começar”, justificou a intérprete de “Graveto”.

Ao comentarem, diversos famosos não esconderam a animação com a novidade. “Senhor”, exclamou Luísa Sonza, adicionando um emoji de coração. “Boa. E vamo de sofrência”, brincou o DJ Denis. A cantora Gabi Luthai, cujo casamento foi adiado por conta da pandemia de covid-19, também confirmou presença: “Eu fui uma das que ficou perguntando. Desculpa, mas é que a gente precisa dessa live, Marília”.

