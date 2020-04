Celebridades Marina Ruy Barbosa lamenta voos cancelados por conta da pandemia de coronavírus: “Saudade dos meus pais”

4 de abril de 2020

De quarentena com Xandinho Negrão, a artista lamentou que o aeroportos estejam sem viagens para dentro do próprio país Foto: Reprodução/Instagram

Morando temporariamente em Los Angeles, nos Estados Unidos, Marina Ruy Barbosa precisou retornar às pressas para o Brasil por conta do coronavírus. De quarentena com Xandinho Negrão, a artista lamentou que o aeroportos estejam sem viagens para dentro do próprio país. “E os voos pelo Brasil tão sendo todos cancelados também né? Saudade dos meus pais!”, disse.

Para passar o tempo, Marina Ruy Barbosa tem apostado em aulas de dança e concedido palestras a respeito do novo vírus aos fãs. Centenas de casos da doença já foram confirmados no Brasil e a ruiva desabafou nas redes sociais que tem evitado acompanhar as notícias sobre a doença.

“Tá meio pesado para minha mente lidar com a m* toda!”, explicou. Nesta semana, a famosa começou a assistir sua participação na novela “Totalmente Demais”, no horário das 19h, na TV Globo. Devido a pandemia, a emissora cancelou as gravações de “Salve-se Quem Puder”, “Éramos Seis”, “Amor de Mãe” e tem reprisado tramas de sucesso.

