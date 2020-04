Celebridades Anitta se pronuncia sobre acusações de estupro contra ex-BBB Felipe Prior

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

A cantora, que teria dado apoio ao arquiteto na época em que ele ainda estava confinado no reality show, foi alvo dos internautas no Twitter Foto: Reprodução/Instagram A cantora, que teria dado apoio ao arquiteto na época em que ele ainda estava confinado no reality show, foi alvo dos internautas no Twitter. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta se pronunciou após vazamento de acusações contra Felipe Prior, décimo eliminado do “Big Brother Brasil 20”, da TV Globo. A cantora, que teria dado apoio ao arquiteto na época em que ele ainda estava confinado no reality show, foi alvo dos internautas no Twitter e se pronunciou nesta sexta-feira (03).

“Gente, eu segui o Prior e mandei mensagem dizendo que a primeira festa que tivesse na minha casa ele tava convidado faz tempo, justamente porque, por um momento, achei que ele tinha se arrependido de comportamentos inadequado que teve na casa. Eu twittei sobre isso várias vezes”, esclareceu no microblog.

Isolada em casa durante a quarentena do coronavírus, doença com a qual alguns famosos foram infectados, Anitta recebeu respostas imediatas do público. “Vai tomar no seu c*, o cara estuprou mulheres p***, que ele melhore na cadeia”, disse um usuário, que ganhou resposta da funkeira.

“E eu tenho bola de cristal para saber do passado dos outros? Você ta aí me mandando tomar no c*. Isso já me faz ter medo de chegar perto de você um dia. Me explica onde isso te faz uma pessoa melhor que eu? Eu ein. Esse povo da internet tá ficando tudo pirado da cabeça”, afirmou a artista.

Outro internauta rebateu Anitta. “Não apoiou? Você gravou vídeo comemorando a vitória dele em um bate volta, você declarou que era um dos seus favoritos e ainda por cima o ele te entregou que você e sua família estavam em um vídeo gritando o nome dele”, lembrou. Irritada, a “poderosa” disparou: “Volta aqui no meu twitter que você vai ver eu mesma twittando minhas opiniões sobre ele no jogo. Eu comemorei esse dia juntinho do Brasil todinho. Ah, vá catar um livro pra ler nessa quarentena. Eu não sou de duas palavras nem de mau caratismo”.

Chamada de feminista de Taubaté, Anitta revoltou-se. “Feminista de Taubaté é quem fala o que vocês da internet querem ouvir para virar top mas na vida real pisa na primeira mulher que ver na frente que não se enquadra. Te mando um livro cheinho de coisas que fiz e faço botando minha cara a tapa não só por mim mas por várias”, falou a carioca. Felipe Prior deixou o programa como “queridinho” do público.

Segundo reportagem especial da revista “Marie Claire”, o arquiteto teria cometido dois estupros entre os anos de 2014 e 2018. A assessoria do ex-brother negou qualquer um dos fatos ocorridos.

Na sequência, Anitta foi pressionada por uma seguidora. “Assume que fez um papel ridículo, o cara lá dentro deu indício de que era agressivo, machista, inclusive, foi o motivo de ter saído e você como ‘mulher empoderada’ ainda convida esse nojento para uma festa? Ah, me poupe viu”, disparou.

“Da mesma forma que tem gente do BBB que paga de feminista que todo mundo idolatra mas que já sentou comigo na mesa e me tratou que nem um pedaço de merda porque eu era ‘funkeira e rodada’. Então, cada um com seu cada qual”, retrucou a cantora.

